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Ані Лорак показала себе у вишиванці, а Стерненко "похвалив"

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Субота 01 липня 2023 16:08
Ані Лорак показала себе у вишиванці, а Стерненко "похвалив" Ані Лорак знову нарвалася на гнів українців (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Світлана Мащенко

Ані Лорак вирішила згадати про те, що вона українка, але не словами підтримки, а архівним фото. На ньому вона, ще зовсім юна співачка, позує у вишиванці. Само собою на артистку-запроданку полилися тонни хейту.

Світлинами Лорак поділилася у своєму Instagram.

Ані Лорак хотіла показати зачіску, а отримала геть іншу реакцію

На кадрі, зробленому нещодавно, артистка позує із кучерявим волоссям - таке у неї від природи. Другий кадр - та ж сама зачіска. Ймовірно, саме збіг зачісок хотіла продемонструвати співачка, але вона не врахувала вбрання, в якому вона на старому фото.

Це - українська вишиванка, моральне право демонструвати яку співачка втратила вже давно.

"Тогда и сейчас. А у вас есть подобные снимки?" - написала артистка.

Ані Лорак показала себе у вишиванці, а Стерненко &quot;похвалив&quot;Ані Лорак показала себе у вишиванці, а Стерненко &quot;похвалив&quot;

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Кароліну Куєк висміяли за прояв патріотизму

Цікаво, що цього разу Ані Лорак не закрила коментарі під дописом. Раніше вона постійно це робила, адже отримує чимало критики за свою зрадницьку позицію.

Нагадаймо, що Ані Лорак в Росії запідозрили в тому, що вона донатить на ЗСУ і скасували ряд концертів.

Після цього українські публічні люди почали навмисне звертатися до Кароліни, "як до своєї", щоб посилити враження, ніби співачка дійсно підтримує Збройні сили України. Зокрема Сергій Притула почав дякувати співачці "за придбані дрони".

Цього разу "схвальні слова" під постом Лорак написав Сергій Стерненко.

"Наша пташка!" - зазначив він.

А інші українці в коментарях "щиро дякували" їй за допомогу:

  • Кароліночка, донат твій отримали, мавіки закупили. Завтра готові прийняти від тебе переказ на наступні потреби. Слава Україні!
  • Наша надія!
  • Да вона уже 4 біолабораторії збудувала. Всі комарі-наци*ти реагують на її музику і кусають тільки тих росіян хто її слухає.

Тим часом сама Ані Лорак не так давно вирішила дати відверте інтерв'ю, і виправдовується, що вона Україні не допомагає.

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Ані Лорак певец