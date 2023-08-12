Ани Лорак обтянула себя как колбасу, а ей посоветовали сказать "люблю" украинской ПВО

Ани Лорак снова удивляет не только своими словами "о любви", "объятиях", смысле жизни, но и внешним видом. Артистка обтянула свои прелести в странное платье и обратилась к подписчикам. Впрочем, ей достойно ответили.

"Бидоны обтянула, как колбаса любительская"

Предательница надела короткое платье лимонного цвета со странным вырезом и веревками на груди и животе.

"А если сегодня - это все, что у тебя есть? Как бы ты прожил свой день? Кому бы сказал слова любви? Кого бы обнял прямо сейчас?" - спрашивает Каролина у своих подписчиков.

Ани Лорак снова опозорилась (фото: instagram.com/anilorak)

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В комментариях подписчики заподозрили, что эта женщина слегка не при себе. Ведь как иначе можно и дальше делать вид, что ничего не произошло.

Вот что пишут комментаторы: