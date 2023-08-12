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Ани Лорак обтянула себя как колбасу, а ей посоветовали сказать "люблю" украинской ПВО

Новина українською →
Суббота 12 августа 2023 18:01
Ани Лорак обтянула себя как колбасу, а ей посоветовали сказать "люблю" украинской ПВО Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Светлана Мащенко

Ани Лорак снова удивляет не только своими словами "о любви", "объятиях", смысле жизни, но и внешним видом. Артистка обтянула свои прелести в странное платье и обратилась к подписчикам. Впрочем, ей достойно ответили.

Смотрите детали в материале Styler дальше.

"Бидоны обтянула, как колбаса любительская"

Предательница надела короткое платье лимонного цвета со странным вырезом и веревками на груди и животе.

"А если сегодня - это все, что у тебя есть? Как бы ты прожил свой день? Кому бы сказал слова любви? Кого бы обнял прямо сейчас?" - спрашивает Каролина у своих подписчиков.

Ани Лорак обтянула себя как колбасу, а ей посоветовали сказать &quot;люблю&quot; украинской ПВОАни Лорак обтянула себя как колбасу, а ей посоветовали сказать &quot;люблю&quot; украинской ПВО

Ани Лорак снова опозорилась (фото: instagram.com/anilorak)

Каролине предложили признаться в любви украинской ПВО

В комментариях подписчики заподозрили, что эта женщина слегка не при себе. Ведь как иначе можно и дальше делать вид, что ничего не произошло.

Вот что пишут комментаторы:

  • Чому ця Іуда досі е народною артисткою України
  • В нас кожен день такий, коли над головами свистять ракети по 50 за ніч… А "слава любві" ми кажем нашому ППО!
  • Яка усмішка, коли вбивають твоїх людей росіяни, яким ти співаєш пісні. Треш!
  • Мені здається що вона трохи зʼїхала з глузду. Не знаю, як так можна жити, робити вигляд що нічого не сталося.
  • Так приїжджай в Україну і ти дізнаєшся, а що, якщо сьогодні - це все, що в тебе є.

Раньше мы писали, что Ани Лорак показала себя в вышиванке, а Стерненко "похвалил".

Напомним, что Ани Лорак в России заподозрили в том, что она донатит на ВСУ и отменили ряд концертов.

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