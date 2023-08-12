Ани Лорак обтянула себя как колбасу, а ей посоветовали сказать "люблю" украинской ПВО
Ани Лорак снова удивляет не только своими словами "о любви", "объятиях", смысле жизни, но и внешним видом. Артистка обтянула свои прелести в странное платье и обратилась к подписчикам. Впрочем, ей достойно ответили.
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"Бидоны обтянула, как колбаса любительская"
Предательница надела короткое платье лимонного цвета со странным вырезом и веревками на груди и животе.
"А если сегодня - это все, что у тебя есть? Как бы ты прожил свой день? Кому бы сказал слова любви? Кого бы обнял прямо сейчас?" - спрашивает Каролина у своих подписчиков.
Ани Лорак снова опозорилась (фото: instagram.com/anilorak)
Каролине предложили признаться в любви украинской ПВО
В комментариях подписчики заподозрили, что эта женщина слегка не при себе. Ведь как иначе можно и дальше делать вид, что ничего не произошло.
Вот что пишут комментаторы:
- Чому ця Іуда досі е народною артисткою України
- В нас кожен день такий, коли над головами свистять ракети по 50 за ніч… А "слава любві" ми кажем нашому ППО!
- Яка усмішка, коли вбивають твоїх людей росіяни, яким ти співаєш пісні. Треш!
- Мені здається що вона трохи зʼїхала з глузду. Не знаю, як так можна жити, робити вигляд що нічого не сталося.
- Так приїжджай в Україну і ти дізнаєшся, а що, якщо сьогодні - це все, що в тебе є.
Раньше мы писали, что Ани Лорак показала себя в вышиванке, а Стерненко "похвалил".
Напомним, что Ани Лорак в России заподозрили в том, что она донатит на ВСУ и отменили ряд концертов.