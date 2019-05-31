Ани Лорак без лифчика показала шикарные формы: понравилось не всем

Ани Лорак похвасталась новыми откровенными фото
Ани Лорак взбудоражила фанатов новыми фото, на которых она предстала в стильном наряде, но без нижнего белья.
На снимках, опубликованных звездой в Instagram, она позирует в босоножках на каблуке, укороченных брюках песочного цвета и облегающей темно-серой кофточке с глубоким декольте. При этом видно, что Каролина решила не портить образ бюстгальтером. Всю эту красоту украинская певица дополнила солнцезащитными очками.
"Твое внимание бесценно... Моя любовь бесконечна", - написала Лорак под снимками.
Ани Лорак без лифчика (фото: instagram.com/anilorak)
Ани Лорак без лифчика (фото: instagram.com/anilorak)
Пользователи сети пришли в восторг от этих фотографий. Фанаты артистки восхищаются ее шикарными формами и чувством стиля.
Правда, есть и те, кому новый образ звезды не пришелся по вкусу.
"Женщина шикарная, но образ ужасный! Эти брюки... Сам ракурс оставляет желать лучшего. Руки... Как-будто руки 60-летней женщины", - написала в комментариях к посту Марина Лазарева.
"Фигура классная, а гамаши просто трындец", - добавила Надежда Кац.
"Что-то штанишки мне твои не нравятся", - написала Эльвира Мавлюдова.
Скриншот комментариев
"Сколько можно выставлять свои то трусы, то сиси? Каролина, вам это не к лицу! Позорное фото", - высказала свое мнение Елена Королева.
"Стирается грань между певицами и проститутками... Скоро можно вешать ценник и все. Жаль. Ани, с вашим голосом вы движетесь не в том направлении", - считает девушка Лера.
Скриншот комментариев
Подписчица Лорак по имени Алина резюмировала: "Такие фото делают женщины отчаявшиеся. Ужасно. У стилиста выходной?".
Ранее фанаты вспомнили Ани Лорак в молодости и пришли к выводу, что когда-то певица выглядела совершенно иначе.