Ани Лорак без лифчика показала шикарные формы: понравилось не всем

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак похвасталась новыми откровенными фото

Ани Лорак взбудоражила фанатов новыми фото, на которых она предстала в стильном наряде, но без нижнего белья.

На снимках, опубликованных звездой в Instagram, она позирует в босоножках на каблуке, укороченных брюках песочного цвета и облегающей темно-серой кофточке с глубоким декольте. При этом видно, что Каролина решила не портить образ бюстгальтером. Всю эту красоту украинская певица дополнила солнцезащитными очками.

"Твое внимание бесценно... Моя любовь бесконечна", - написала Лорак под снимками.

Ани Лорак без лифчика (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак без лифчика (фото: instagram.com/anilorak)

Пользователи сети пришли в восторг от этих фотографий. Фанаты артистки восхищаются ее шикарными формами и чувством стиля.

С каждым разом все красивее и сексуальнее. Куда? Как? Нереальная женщина!

Очень стильная и сексуальная. Огонь!

Видно, что вы счастливы по-настоящему. Каролина, шикарно выглядите!

Сразу видно, что женщина в активном поиске!

Каролина Мирославовна, вы шикарна!

Необыкновенная красотка!

Правда, есть и те, кому новый образ звезды не пришелся по вкусу.

"Женщина шикарная, но образ ужасный! Эти брюки... Сам ракурс оставляет желать лучшего. Руки... Как-будто руки 60-летней женщины", - написала в комментариях к посту Марина Лазарева.

"Фигура классная, а гамаши просто трындец", - добавила Надежда Кац.

"Что-то штанишки мне твои не нравятся", - написала Эльвира Мавлюдова.

Скриншот комментариев

"Сколько можно выставлять свои то трусы, то сиси? Каролина, вам это не к лицу! Позорное фото", - высказала свое мнение Елена Королева.

"Стирается грань между певицами и проститутками... Скоро можно вешать ценник и все. Жаль. Ани, с вашим голосом вы движетесь не в том направлении", - считает девушка Лера.

Скриншот комментариев

Подписчица Лорак по имени Алина резюмировала: "Такие фото делают женщины отчаявшиеся. Ужасно. У стилиста выходной?".

Ранее фанаты вспомнили Ани Лорак в молодости и пришли к выводу, что когда-то певица выглядела совершенно иначе.