ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ани Лорак без лифчика показала шикарные формы: понравилось не всем

STYLERПерсоны    31.05.2019 - 10:48
Ани Лорак без лифчика показала шикарные формы: понравилось не всем
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак похвасталась новыми откровенными фото

Ани Лорак взбудоражила фанатов новыми фото, на которых она предстала в стильном наряде, но без нижнего белья. 

На снимках, опубликованных звездой в Instagram, она позирует в босоножках на каблуке, укороченных брюках песочного цвета и облегающей темно-серой кофточке с глубоким декольте. При этом видно, что Каролина решила не портить образ бюстгальтером. Всю эту красоту украинская певица дополнила солнцезащитными очками.

"Твое внимание бесценно... Моя любовь бесконечна", - написала Лорак под снимками.

Ани Лорак без лифчика показала шикарные формы: понравилось не всем

Ани Лорак без лифчика (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак без лифчика показала шикарные формы: понравилось не всем

Ани Лорак без лифчика (фото: instagram.com/anilorak)

Пользователи сети пришли в восторг от этих фотографий. Фанаты артистки восхищаются ее шикарными формами и чувством стиля.

  • С каждым разом все красивее и сексуальнее. Куда? Как? Нереальная женщина!
  • Очень стильная и сексуальная. Огонь!
  • Видно, что вы счастливы по-настоящему. Каролина, шикарно выглядите!
  • Сразу видно, что женщина в активном поиске! 
  • Каролина Мирославовна, вы шикарна!
  • Необыкновенная красотка!

Правда, есть и те, кому новый образ звезды не пришелся по вкусу.

"Женщина шикарная, но образ ужасный! Эти брюки... Сам ракурс оставляет желать лучшего. Руки... Как-будто руки 60-летней женщины", - написала в комментариях к посту Марина Лазарева. 

"Фигура классная, а гамаши просто трындец", - добавила Надежда Кац.

"Что-то штанишки мне твои не нравятся", - написала Эльвира Мавлюдова.

Ани Лорак без лифчика показала шикарные формы: понравилось не всем

Скриншот комментариев 

"Сколько можно выставлять свои то трусы, то сиси? Каролина, вам это не к лицу! Позорное фото", - высказала свое мнение Елена Королева.

"Стирается грань между певицами и проститутками... Скоро можно вешать ценник и все. Жаль. Ани, с вашим голосом вы движетесь не в том направлении", - считает девушка Лера.

Ани Лорак без лифчика показала шикарные формы: понравилось не всем

Скриншот комментариев 

Подписчица Лорак по имени Алина резюмировала: "Такие фото делают женщины отчаявшиеся. Ужасно. У стилиста выходной?".

Ранее фанаты вспомнили Ани Лорак в молодости и пришли к выводу, что когда-то певица выглядела совершенно иначе.

Псевдо-жена и ребенок: у Лазарева нашли тайную семью Замуж собралась? Лорак в свадебном наряде шокировала сеть
Новости Украины Ани Лорак
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь