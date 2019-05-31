Ані Лорак без ліфчика показала шикарні форми: сподобалося не всім

Ані Лорак похвалилася новими відвертими фото
Ані Лорак шокувала фанатів новими фото, на яких вона постала в стильному вбранні, але без нижньої білизни.
На знімках, опублікованих зіркою в Instagram, вона позує в босоніжках на підборах, укорочених брюках пісочного кольору і облягаючій темно-сірій кофтині з глибоким декольте. При цьому видно, що Кароліна вирішила не псувати образ бюстгальтером. Всю цю красу українська співачка доповнила сонцезахисними окулярами.
"Твоя увага безцінна... Моя любов безмежна", - написала Лорак під знімками.
Ані Лорак без ліфчика (фото: instagram.com/anilorak)
Ані Лорак без ліфчика (фото: instagram.com/anilorak)
Користувачі мережі прийшли в захват від цих фотографій. Фанати артистки захоплюються її шикарними формами і відчуттям стилю.
Правда, є і ті, кому новий образ зірки не припав до смаку.
"Шикарна жінка, але образ жахливий! Ці штани... Сам ракурс залишає бажати кращого. Руки... Як-ніби руки 60-річної жінки", - написала у коментарях до посту Марина Лазарєва.
"Фігура класна, а гамаші просто триндець", - додала Надія Кац.
"Що-то штанці мені твої не подобаються", - написала Ельвіра Мавлюдова.
Скріншот коментарів
"Скільки можна виставляти свої то труси, то сісі? Кароліна, вам це не личить! Ганебне фото", - висловила свою думку Олена Корольова.
"Стирається грань між співачками і повіями... Скоро можна вішати цінник і все. Шкода. Ані, з вашим голосом ви рухаєтеся не в тому напрямку", - вважає дівчина Лєра.
Скріншот коментарів
Підписниця Лорак по імені Аліна резюмувала: "Такі фото роблять жінки зневірені. Жахливо. У стиліста вихідний?".
Раніше фанати згадали Ані Лорак в молодості і прийшли до висновку, що колись співачка виглядала зовсім інакше.