ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ані Лорак без ліфчика показала шикарні форми: сподобалося не всім

STYLERПерсони    31.05.2019 - 10:48
Ані Лорак без ліфчика показала шикарні форми: сподобалося не всім
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак похвалилася новими відвертими фото

Ані Лорак шокувала фанатів новими фото, на яких вона постала в стильному вбранні, але без нижньої білизни.

На знімках, опублікованих зіркою в Instagram, вона позує в босоніжках на підборах, укорочених брюках пісочного кольору і облягаючій темно-сірій кофтині з глибоким декольте. При цьому видно, що Кароліна вирішила не псувати образ бюстгальтером. Всю цю красу українська співачка доповнила сонцезахисними окулярами.

"Твоя увага безцінна... Моя любов безмежна", - написала Лорак під знімками.

Ані Лорак без ліфчика показала шикарні форми: сподобалося не всім

Ані Лорак без ліфчика (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак без ліфчика показала шикарні форми: сподобалося не всім

Ані Лорак без ліфчика (фото: instagram.com/anilorak)

Користувачі мережі прийшли в захват від цих фотографій. Фанати артистки захоплюються її шикарними формами і відчуттям стилю.

  • З кожним разом все красивіша і сексуальніша. Куди? Як? Надзвичайна жінка!
  • Дуже стильна і сексуальна. Вогонь!
  • Видно, що ви щасливі по-справжньому. Кароліна, чудово виглядаєте!
  • Відразу видно, що жінка в активному пошуку!
  • Кароліна Мирославівна, ви шикарна!
  • Незвичайна красуня!

Правда, є і ті, кому новий образ зірки не припав до смаку.

"Шикарна жінка, але образ жахливий! Ці штани... Сам ракурс залишає бажати кращого. Руки... Як-ніби руки 60-річної жінки", - написала у коментарях до посту Марина Лазарєва.

"Фігура класна, а гамаші просто триндець", - додала Надія Кац.

"Що-то штанці мені твої не подобаються", - написала Ельвіра Мавлюдова.

Ані Лорак без ліфчика показала шикарні форми: сподобалося не всім

Скріншот коментарів

"Скільки можна виставляти свої то труси, то сісі? Кароліна, вам це не личить! Ганебне фото", - висловила свою думку Олена Корольова.

"Стирається грань між співачками і повіями... Скоро можна вішати цінник і все. Шкода. Ані, з вашим голосом ви рухаєтеся не в тому напрямку", - вважає дівчина Лєра.

Ані Лорак без ліфчика показала шикарні форми: сподобалося не всім

Скріншот коментарів

Підписниця Лорак по імені Аліна резюмувала: "Такі фото роблять жінки зневірені. Жахливо. У стиліста вихідний?".

Раніше фанати згадали Ані Лорак в молодості і прийшли до висновку, що колись співачка виглядала зовсім інакше.

Псевдо-дружина і дитина: у Лазарєва знайшли таємну сім'ю Заміж зібралася? Лорак у весільному вбранні шокувала мережу
Новини України Ані Лорак
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся