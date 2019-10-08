Ани Лорак беременна? Певица засветила заметно округлившийся животик

В сети снова заговорили о беременности популярной украинской певицы Ани Лорак, которая сейчас активно дает концерты. Поводом для слухов стало видео на котором отчетливо видно округлившийся живот певицы.

Недавно Каролина отправилась в масштабный гастрольный тур, в котором она представляет свое шоу DIVA. На днях она дала концерт в городе Серпухов Московской области.

На одном из своих номеров, певица вышла в облегающем прозрачном платье. При этом данный наряд и спровоцировал слухи о беременности.

Ани Лорак заподозрили во второй беременности (фото: instagram.com/fan_beautiful_diva_)

Если певица все-таки в положении, то отцом ее ребенка может быть ее новый парень продюсер Егор Глеб.

Стоит отметить, что некоторые пользователи сети считают, что Ани Лорак не беременна, а просто набрала лишний вес из-за плотного графика.

Напомним, что Ани Лорак заговорила в Киеве на украинском и наделала ошибок. Дело в том, что когда певица посетила столицу Украины, то получила от местного фан-клуба подарок на свой день рождения, который она отметила 27 сентября.

Певица решила поблагодарить поклонников на украинском языке, но похоже за долгое время, когда она была не в Украине, подзабыла язык и написала: "Дякую за поздоровлення!" вместо: "Дякую за привітання!".