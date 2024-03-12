Ангеліна Усанова візьме участь у конкурсі краси Miss Eco International

Ангеліна Усанова представить Україну на конкурсі краси

Відома на весь світ українська красуня Ангеліна Усанова, яка гідно представляла нашу країну на конкурсі Міс Всесвіт 2024, готується до участі у новому, не менш важливому, конкурсі краси.

Дівчина боротиметься за корону на конкурсі краси Miss Eco International 2024. Фінал конкурсу заплановано на 28 квітня, тож час у нашої красуні для підготовки є. Місцем проведення заходу обрано столицю Єгипту - Каїр.

"Тримайте за Україну кулачки! Нам є що сказати світові", - пишуть на офіційній сторінці Міс Всесвіт Україна.

Ангеліна Усанова представить Україну на новому конкурсі краси (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Майбутня конкурсантка також прокоментувала свою участь у конурсі.

"Щаслива поділитися з вами новиною про нагоду представляти Україну на Miss Eco International 2024 в Єгипті. Величезна відповідальність, ось що я відчуваю зараз", - висловлює свої емоції Ангеліна.

Що це за конкурс

Miss Eco International - це міжнародний конкурс, головною метою якого є популяризація важливості дбайливого ставлення до нашої планети, а це вкрай необхідно, виходячи з останніх подій у світі та в Україні

Переможниця конкурсу стає Послом доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовища. Для Усанової це дуже важливий крок вперед, оскільки бути Послом ООН - це велика відповідальність та гордість.

Ангеліна Усанова представить Україну на новому конкурсі краси (фото: instagram.com/missukraine_universe)