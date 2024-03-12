Ангелина Усанова примет участие в конкурсе красоты Miss Eco International

Ангелина Усанова представит Украину на конкурсе красоты

Известная на весь мир украинская красавица Ангелина Усанова, которая достойно представляла нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная 2024 года, готовится к участию в новом, не менее важном конкурсе красоты.

Девушка будет бороться за корону на конкурсе красоты Miss Eco International 2024. Финал конкурса запланирован на 28 апреля, так что время у нашей красотки для подготовки есть. Местом проведения мероприятия избрана столица Египта - Каир.

"Держите за Украину кулачки! Нам есть что сказать миру", - пишут на официальной странице Мисс Вселенная Украина.

Ангелина Усанова представит Украину на новом конкурсе красоты (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Будущая конкурсантка также прокомментировала свое участие в конурсе.

"Счастлива поделиться с вами новостью о возможности представлять Украину на Miss Eco International 2024 в Египте. Огромная ответственность, вот что я испытываю сейчас", - выражает свои эмоции Ангелина.

Что это за конкурс

Miss Eco International - это международный конкурс, главной целью которого является популяризация важности бережного отношения к нашей планете, а это крайне необходимо исходя из последних событий в мире и в Украине

Победительница конкурса становится Послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде. Для Усановой это очень важный шаг вперед, поскольку быть Послом ООН это большая ответственность и гордость.

Ангелина Усанова представит Украину на новом конкурсе красоты (фото: instagram.com/missukraine_universe)