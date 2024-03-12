RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ангелина Усанова примет участие в конкурсе красоты Miss Eco International

Ангелина Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)
Автор: Юлия Любченко

Ангелина Усанова, которая уже представила нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная - 2024, примет участие в новом конкурсе красоты.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу Мисс Вселенная Украины в Instagram.

Ангелина Усанова представит Украину на конкурсе красоты

Известная на весь мир украинская красавица Ангелина Усанова, которая достойно представляла нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная 2024 года, готовится к участию в новом, не менее важном конкурсе красоты.

Девушка будет бороться за корону на конкурсе красоты Miss Eco International 2024. Финал конкурса запланирован на 28 апреля, так что время у нашей красотки для подготовки есть. Местом проведения мероприятия избрана столица Египта - Каир.

"Держите за Украину кулачки! Нам есть что сказать миру", - пишут на официальной странице Мисс Вселенная Украина.

Ангелина Усанова представит Украину на новом конкурсе красоты (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Будущая конкурсантка также прокомментировала свое участие в конурсе.

"Счастлива поделиться с вами новостью о возможности представлять Украину на Miss Eco International 2024 в Египте. Огромная ответственность, вот что я испытываю сейчас", - выражает свои эмоции Ангелина.

Что это за конкурс

Miss Eco International - это международный конкурс, главной целью которого является популяризация важности бережного отношения к нашей планете, а это крайне необходимо исходя из последних событий в мире и в Украине

Победительница конкурса становится Послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде. Для Усановой это очень важный шаг вперед, поскольку быть Послом ООН это большая ответственность и гордость.

Ангелина Усанова представит Украину на новом конкурсе красоты (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Читайте РБК-Украина в Google News
Мисс Украина ВселеннаяПевцы