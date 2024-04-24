Ангеліна Усанова у романтичному образі показала важливість любові до себе (фото)

Ангеліна Усанова показала романтичний образ

Ангеліна вміє дивувати своїми образами, які зачаровують та демонструють красу Міс Україна Всесвіт. І часто дівчина наряджається у дуже романтичні сукні, які допомагають їй передати настрій.

Цього разу Усанова поділилась фотографіями у червоній вечірній сукні довжини міді, завдяки якій показала, наскільки важливими є любов до себе та прояви турботи.

Річ у тому, що Ангеліна була взута у дуже цупкі та, ймовірно, не дуже зручні босоніжки, які передавлюють частину ноги своїми переплетами та залишають сліди.

Модель вирішила показати завдяки різним варіаціям зав’язок, наскільки дівчата можуть себе мучити заради краси.

Ангеліна Усанова показала, як важливо турбуватися про себе (фото: instagram.com/usanova.life)

Свій допис з романтичними фото Ангеліна підписала досить лаконічно та зрозуміло.

"Кожна королева конкурсу може зрозуміти", - написала Усанова.

І в цьому є частка правди, адже кожна учасниця конкурсу краси у тій чи іншій мірі, жертвує елементарним комфортом заради краси.

Нагадаємо, що днями Ангеліна показала, як виглядає її національне вбрання, що виготовлене повністю з відходів та демонструє силу українського народу.

