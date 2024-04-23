Ангеліна Усанова у казковій сукні вперше виконала авторську пісню
Ангеліна Усанова наразі знаходиться у Єгипті на конкурсі краси Miss Eco International 2024 та дівчині пощастило презентувати свою авторську пісню "Земля" у казковому вбранні.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Ангеліни.
У якому вбранні Ангеліна заспівала власну пісню
Для того, аби виконати свій трек Ангеліна вибрала казковий образ. Дівчина одягнула довгу пишну сукню білого кольору, яка прикрашена величезною квіткою у блакитно-синіх тонах.
Об'ємна квітка на сукні Усанової розташована, як спереду, так і ззаду і це робить її більш об’ємною, але зберігає тендітність дівчини.
Ангеліна Усанова у гарній сукні виконала свою пісню (фото: instagram.com/usanova.life)
Яку пісню виконала Усанова у Єгипті
Ангеліна презентувала свою пісню "Earth" до Всесвітнього дня Землі, адже вона дуже надихнулася підготовкою до конкурсу, який підіймає екологічні теми. Як відомо, зйомки дуже важливого для моделі кліпу проходили у Києві.
Але виконала свій трек наживо вона у Єгипті, і це зробило Ангеліну дуже щасливою та подарувало їй незабутні емоції.
"Яка ніч! Щаслива, що можу виконати свою пісню "Земля" і потрапити в топ-12 міс Еко Талант", - ділиться враженнями дівчина.
Тож, як виявилось, Усанова має не лише титули з конкурсів краси, а ще й талант співачки, який дівчина розкрила лише зараз.
Раніше ми розповідали, що Ангеліна Усанова показала неймовірну сукню з відходів на Miss Eco International 2024.
Також нагадаємо, у якому вбранні Ангеліна Усанова прибула до Єгипту.