Ангеліна Усанова у казковій сукні вперше виконала авторську пісню

Ангеліна Усанова наразі знаходиться у Єгипті на конкурсі краси Miss Eco International 2024 та дівчині пощастило презентувати свою авторську пісню "Земля" у казковому вбранні.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль Ангеліни.

У якому вбранні Ангеліна заспівала власну пісню

Для того, аби виконати свій трек Ангеліна вибрала казковий образ. Дівчина одягнула довгу пишну сукню білого кольору, яка прикрашена величезною квіткою у блакитно-синіх тонах.

Об'ємна квітка на сукні Усанової розташована, як спереду, так і ззаду і це робить її більш об’ємною, але зберігає тендітність дівчини.

Ангеліна Усанова у гарній сукні виконала свою пісню (фото: instagram.com/usanova.life)

Яку пісню виконала Усанова у Єгипті

Ангеліна презентувала свою пісню "Earth" до Всесвітнього дня Землі, адже вона дуже надихнулася підготовкою до конкурсу, який підіймає екологічні теми. Як відомо, зйомки дуже важливого для моделі кліпу проходили у Києві.

Але виконала свій трек наживо вона у Єгипті, і це зробило Ангеліну дуже щасливою та подарувало їй незабутні емоції.

"Яка ніч! Щаслива, що можу виконати свою пісню "Земля" і потрапити в топ-12 міс Еко Талант", - ділиться враженнями дівчина.

Тож, як виявилось, Усанова має не лише титули з конкурсів краси, а ще й талант співачки, який дівчина розкрила лише зараз.