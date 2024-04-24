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Ангелина Усанова в романтическом образе показала важность любви к себе (фото)

Ангелина Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)
Автор: Юлия Любченко

Ангелина Усанова сейчас находится в Египте и каждый день поражает своими невероятными образами. На этот раз она показала романтический образ и напомнила о важности любви к себе.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост девушки.

Ангелина Усанова показала романтический образ

Ангелина умеет удивлять своими образами, которые завораживают и демонстрируют красоту Мисс Украина Вселенная. И часто девушка наряжается в романтические платья, которые помогают ей передать настроение.

На этот раз Усанова поделилась фотографиями в красном вечернем платье длины миди, благодаря которой показала, насколько важна любовь к себе и проявления заботы.

Дело в том, что Ангелина была обута в очень плотные и, вероятно, не очень удобными босоножки, которые передавливают часть ноги своими переплетами и оставляют следы.

Модель решила показать благодаря разным вариациям завязок, насколько девушки могут себя мучить ради красоты.

Ангелина Усанова показала, как важно заботиться о себе (фото: instagram.com/usanova.life)

Свой пост с романтическими фото Ангелина подписала достаточно лаконично и понятно.

"Каждая королева конкурса может понять", - написала Усанова.

И в этом есть доля правды, ведь каждая участница конкурса красоты в той или иной степени, жертвует элементарным комфортом ради красоты.

Напомним, что на днях Ангелина показала, как выглядит ее национальная одежда, изготовленная полностью из отходов и демонстрирующая силу украинского народа.

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