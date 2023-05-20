Так ангели-охоронці попереджають про небезпеку: не ігноруйте ці знаки

Речі, які знаходяться не на своїх місцях

Іноді речі виявляються не на своїх місцях не просто так. Наприклад, ви не знайшли свій паспорт перед поїздкою, не сіли в авто, яке в результаті потрапило в аварію.

Вас переслідують спогади

Іноді ми починаємо робити те, що колись робили в минулому. При цьому автоматично, не думаючи про наслідки. Можливо, наш ангел-охоронець може послати нам певні спогади про минулий негативний досвід, про який ми вже забули.

Сумніви

Ангел-охорнець може посилати нам певні сумніви ще до того, як ми прийняли рішення. Коли в результаті стається щось погане, ми думаємо, що не дарма сумнівалися.

Сни

Ангел-охоронець може попередити або показати нам уві сні, що станеться у вашому житті. Не ігноруйте ці знаки, адже сни реальніші, ніж здається.

Сильні емоції

Наприклад, якщо ви знаходитесь поруч з людиною, яка бажає вам зла, у вас може виникнути почуття тривоги. Подібні знаки не слід ігнорувати.

Дежавю

Ви можете відчути, що якась ситуація вже траплялася з вами. Так ангел-охоронець може намагатися звернути вашу увагу на певні речі.

Несподівані зустрічі

Іноді для того, щоб змусити нас пригальмувати, ангел-охоронець вдається до допомоги інших людей. Ви можете зустрітися з кимось, хто вас заговорить. А потім з'ясується, що ви не встигли прийти туди, де сталося щось неприємне.