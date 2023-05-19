Сова, жайворонок чи голуб: як ваш тип впливає на долю

За особливістю режиму активності і сну людей найчастіше поділяють на сов і жайворонків. Існує ще один тип - голуб, про який відомо менше. Кожен з них має своє описання, значення і вплив на долю.

Енергетика і доля людей-сов

Як відомо, сови - це люди, період активності яких починається ближче до вечора, а вранці вони малопродуктивні. Найбільш відповідним рішенням для сов буде робота з графіком, який адаптований під їхні особисті потреби.

Сови виявляють дуже креативний підхід до життя. У цих людей часто народжуються незвичайні і видатні ідеї. У їхній долі часто присутня боротьба, але вони набувають безцінного досвіду і загартовують свій характер. Це пов'язано з тим, що світ переважно живе за ранковим графіком, тож совам часто доводиться переборювати себе і підлаштовуватися під реалії.

Вони досить часто досягають багатства та успіху. Серед них багато видатних людей. Для сов важливо залишатися самим собою, а не прагнути себе "зламати", щоб стати жайворонками.

Хто такі люди-жайворонки

Вони прокидаються рано, виявляють найвищу активність у першій половині дня, а потім, до вечора, поступово втомлюються. Жайворонки мають природну наполегливість і цілеспрямованість.

У більшості випадків їх здоров'я набагато краще, ніж у сов. Це стосується не тільки фізичного стану, а й ментального, оскільки жайворонки рідше страждають від депресивних розладів. Вони також вживають менше алкоголю чи тютюну, і їм простіше впоратися зі шкідливими звичками.

Жайворонки люблять планувати справи заздалегідь, адже прокидаються рано і мають багато активного часу. Вони менш креативні, ніж сови, не люблять ризикувати і відрізнаються стабільністю. Їх фінансовий успіх менш значний, ніж у сов, і жайворонків менше у списку найбагатших людей світу.

Люди-голуби, їхня енергетика і доля

Голуби - це люди, які є своєрідним середнім між жайворонками та совами. У більшості випадків вони прокидаються після восьмої ранку, не надто активні після пробудження, але при цьому їхній енергетичний рівень залишається стабільним протягом усього дня, аналогічно їх продуктивності.

Люди з таким хронотипом зазвичай лягають спати приблизно об 11-12 годині вечора. Важливою перевагою голубів є їхня здатність адаптуватися до невеликих змін у режимі сну. Вони можуть лягти спати раніше чи пізніше, але при цьому не відчувають сонливості вранці та вдень.

В умовах сучасного світу такий тип біоритму можна назвати найбільш сприятливим. Доля людей з таким хронотипом складається якнайкраще, оскільки вони представляють золоту середину і в собі поєднують кращі якості: креативність сов і дисципліну жайворонків.