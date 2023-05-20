Так ангелы-хранители предупреждают об опасности: не игнорируйте эти знаки

Вещи, которые находятся не на своих местах

Иногда вещи оказываются не на своих местах не просто так. К примеру, вы не нашли свой паспорт перед поездкой, не сели в авто, которое в результате попало в аварию.

Вас преследуют воспоминания

Иногда мы начинаем делать то, что когда-то делали в прошлом. При этом автоматически, не думая о последствиях. Возможно, наш ангел-хранитель может послать нам определенные воспоминания о прошлом негативном опыте, о котором мы уже забыли.

Сомнения

Ангел-хранитель может посылать нам определенные сомнения еще до того, как мы приняли решение. Когда в результате происходит что-то плохое, мы думаем, что не зря сомневались.

Сны

Ангел-хранитель может предупредить или показать нам во сне, что произойдет в вашей жизни. Не игнорируйте эти знаки, ведь сны более реальные, чем кажется.

Сильные эмоции

К примеру, если вы находитесь рядом с человеком, желающим вам зла, у вас может возникнуть чувство тревоги. Подобные знаки не следует игнорировать.

Дежавю

Вы можете почувствовать, что какая-то ситуация уже случалась с вами. Так ангел-хранитель может пытаться обратить ваше внимание на определенные вещи.

Неожиданные встречи

Иногда для того, чтобы заставить нас притормозить, ангел-хранитель прибегает к помощи других людей. Вы можете встретиться с кем-то, кто вас заговорит. А потом выяснится, что вы не успели прийти туда, где произошло что-нибудь неприятное.