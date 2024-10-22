Анджеліну Джолі "застукали" з новим коханцем: що про нього відомо

Інсайдер, близький до знаменитостей, повідомив, що минулого тижня Akala прибув у готель The Corinthia в Лондоні, де зупинилася Анджеліна Джолі.

Akala (фото: instagram.com/akalamusic)

За словами джерела, репер і актриса провели разом два дні в готелі, а потім вирушили на вечерю в ресторан Soho House.

"Пара провела разом ніч середи і четверга в готелі і нікуди не йшла. Akala поїхав з готелю на одній з машин Анджеліни в п'ятницю - за кілька годин до прем'єри її нового фільму на Британському кінофестивалі. Вони використовують різні машини і секретні входи, щоб зберегти свої стосунки в таємниці", - розповів інсайдер.

Коли почалися чутки про роман Джолі з Akala

Плітки про роман почали ширитися після того, як Акалу побачили в компанії Анджеліни та її доньок Захари і Шайло на літературному фестивалі "Калабаш" на Ямайці в травні минулого року. Шість місяців потому пара влаштувала романтичну вечерю в Мілані.

Останнім часом репер майже завжди поруч із зіркою "Малефісенти". Він супроводжував актрису в турі, присвяченому просуванню її нового фільму "Марія", який розповідає про оперну діву Марію Каллас.

Анджеліна і Акала покинули готель разом під час Венеціанського кінофестивалю в Італії в серпні. Музикант також був присутній на лондонській прем'єрі цієї картини.

Окрім 19-річної Захари і 18-річної Шайло, Кінгслі зустрівся і з іншими дітьми Анджеліни Джолі. На прем'єрі фільму в Лінкольн-центрі в рамках 62-го Нью-Йоркського кінофестивалю він приєднався до актриси та її синів - 22-річного Меддокса і 20-річного Пакса.

У Енджі також є 16-річні близнюки Вів'єн і Нокс, яких поки не бачили з імовірним бойфрендом їхньої мами, як повідомляє Daily Mail.

Тим часом в оточенні артистки стверджують, що вона все ще болісно переживає розлучення з Бредом Піттом.

Що відомо про Akala

Akala - британський репер, поет, автор книг і активіст, який відомий своїм унікальним стилем, що поєднує елементи хіп-хопу, реггі та рок-музики. Його справжнє ім’я - Кінгслі Джемісон. Він народився 1 червня 1983 року в Лондоні.

Розпочав свою музичну кар'єру у середині 2000-х років, а став популярним завдяки своїм інтелектуальним текстам, які часто торкаються соціальних, політичних і расових тем. Його дебютний альбом "It's Not a Rumor" вийшов у 2006 році.

Акала часто використовує свій музичний майданчик для підняття важливих питань, пов'язаних із расовими відносинами, нерівністю і соціальними проблемами. Він також відомий своїми поетичними навичками та впливовими виступами.

Akala (фото: instagram.com/akalamusic)