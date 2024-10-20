7 зірок Голлівуду, які усиновили дітей

Багато зірок Голлівуду не лише підкорюють світ своїм талантом, але й вражають особистими вчинками. Усиновлення дітей - це один з таких благородних кроків, на який зважуються знаменитості, аби подарувати дітям новий дім і любов.

Мадонна

Мадонна є біологічною матір'ю Лурдес Леон і Рокко Річі, але також усиновила чотирьох дітей із Малаві.

У 2006 році співачка прийняла до своєї родини Девіда Банду, а в 2009 році - Мерсі Джеймс. У 2017 році до них приєдналися чотирирічні близнюки Естер і Стелла.

Після завершення процесу усиновлення близнюків, Мадонна поділилася зворушливою фотографією, на якій тримає їх за руки, і написала: "Я офіційно можу підтвердити, що процес усиновлення завершено, і ці дві сестри-близнючки з Малаві стали частиною нашої родини. Я безмежно вдячна всім, хто допоміг здійснити це, і прошу медіа поважати нашу приватність у цей перехідний час".

Мадонна з дітьми (фото: instagram.com/madonna)

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі, безсумнівно, одна з найвідоміших прийомних батьків у світі. Вона виховує трьох усиновлених дітей із шести: Меддокса, Пакса, Захару, Шайло, Нокса і Вів'єн.

Першого свого сина, Меддокса, вона усиновила в Камбоджі у 2002 році. Пізніше, у 2005 році, Джолі прийняла до своєї родини Захару з Ефіопії, а у 2007 році - Пакса з В'єтнаму.

Крім цього, у неї також є троє біологічних дітей: Шайло і близнюки Нокс і Вів'єн, яких вона народила під час стосунків з колишнім чоловіком Бредом Піттом.

Анджеліна Джолі з дітьми (фото: Getty Images)

Том Круз і Ніколь Кідман

Том Круз і Ніколь Кідман, які були разом з 1990 по 2001 рік, усиновили двох дітей - Ізабеллу і Коннора - через труднощі із зачаттям. Белла стала частиною їхньої родини у 1992 році, а Коннор приєднався у 1995.

Хоча шлюб між Ніколь і Томом закінчився понад двадцять років тому, Круз зберігає тісний зв’язок зі своїми дітьми, які виросли в Церкві саєнтології.

Том Круз з названими дітьми (фото: instagram.com/officialdbrooks55)

Ніколь, як вважають, не має частих контактів з Беллою та Коннором, але актриса, яка тепер виховує двох дочок з нинішнім чоловіком Кітом Урбаном, неодноразово підкреслювала силу батьківської любові. Вона зазначала, що незалежно від вибору дітей, її підтримка залишається безумовною.

"Я є прикладом толерантності, і я переконана, що, незалежно від дій вашої дитини, вона має відчувати любов і знати, що вона завжди є. Я відкрита до цього", - сказала Кідман.

Ніколь Кідман (фото: instagram.com/nicolekidman)

Х'ю Джекман

Х'ю Джекман і його колишня дружина Деборра-Лі Фернесс зіштовхнулися з двома викиднями на початку свого шлюбу, але це не завадило їм побудувати сім'ю. Пара, яка згодом розійшлася, усиновила сина Оскара у 2000 році та дочку Аву у 2005 році в США, після складного процесу усиновлення в Австралії.

"З моменту, як ми почали процес усиновлення, всі страхи зникли, - поділився Джекман з Herald Sun у 2011 році. - Я не бачу їх як усиновлених - вони просто наші діти".

Ця тема особливо близька для них, адже Деборра заснувала організацію Adopt Change у 2008 році, щоб полегшити процес усиновлення в Австралії.

Х'ю Джекман (фото: instagram.com/thehughjackman​​​​​​​)

Сандра Буллок

Сандра Буллок стала щасливою матір'ю двох дітей після того, як у 2010 році усиновила сина Луїса, а кілька років по тому в їхній родині з’явилася і його сестра Лейла.

"Коли я дивлюся на Лейлу, я абсолютно впевнена, що її місце було саме тут. Можу з упевненістю сказати, що ці діти прийшли в моє життя у найбільш відповідний момент", - поділилася актриса в інтерв'ю HELLO! у 2015 році.

Сандра Буллок з Лейлою (фото: скріншот з відео)

Шарліз Терон

Двоє дітей відомої акторки Шарліз Терон, Джексон і Август, були усиновлені з різницею у три роки - у 2012 і 2015 роках.

Незважаючи на те, що вона намагається зберігати своє особисте життя подалі від публіки, у 2019 році Шарліз поділилася зворушливим фото своєї старшої дитини у червоній сукні на Instagram.

Пояснюючи вибір Джексона, вона зазначила: "Так, я теж колись думала, що вона хлопчик. Але одного разу, коли їй було три роки, вона подивилася на мене і сказала: "Я не хлопчик!" Тож тепер у мене дві прекрасні доньки, і, як кожен батько, я хочу їх захистити та допомогти їм розвиватися".

Шарліз Терон з доньками (зліва) (фото: instagram.com/charlizeafrica​​​​​​​)