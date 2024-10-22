Анджелину Джоли "застукали" с новым любовником: что о нем известно

Инсайдер, близкий к знаменитостям, сообщил, что на прошлой неделе Akala прибыл в отель The Corinthia в Лондоне, где остановилась Анджелина Джоли.

Akala (фото: instagram.com/akalamusic)

По словам источника, рэпер и актриса провели вместе два дня в отеле, а затем отправились на ужин в ресторан Soho House.

"Пара провела вместе ночь среды и четверга в отеле и никуда не уходила. Akala уехал из отеля на одной из машин Анджелины в пятницу - за несколько часов до премьеры ее нового фильма на Британском кинофестивале. Они используют разные машины и секретные входы, чтобы сохранить свои отношения в тайне", - рассказал инсайдер.

Когда начались слухи о романе Джоли из Akala

Сплетни о романе начали распространяться после того, как Акалу увидели в компании Анджелины и ее дочерей Захары и Шайло на литературном фестивале "Калабаш" на Ямайке в мае прошлого года. Шесть месяцев спустя пара устроила романтический ужин в Милане.

В последнее время рэпер почти всегда рядом со звездой "Малефисенты". Он сопровождал актрису в туре, посвященном продвижению ее нового фильма "Мария", который рассказывает об оперной диве Марии Каллас.

Angelina Jolie и Akala являются помещением готелю в Мариу премьера в Польше фестиваля. pic.twitter.com/chyyFc3j6O — 21 (@21metgala) August 28, 2024

Анджелина и Акала покинули отель вместе во время Венецианского кинофестиваля в Италии в августе. Музыкант также находился на лондонской премьере этой картины.

Кроме 19-летней Захары и 18-летней Шайло, Кингсли встретился и с другими детьми Анджелины Джоли. На премьере фильма в Линкольн-центре в рамках 62-го Нью-Йоркского кинофестиваля он присоединился к актрисе и ее сыновьям - 22-летнему Мэддоксу и 20-летнему Паксу.

Angelina Jolie reportedly spent dva nights with Akala в London hotel?? https://t.co/Qzbu4iT5LF pic.twitter.com/DEDCWIEMev — celebitchy (@celebitchy) October 22, 2024

У Энджи также есть 16-летние близнецы Вивьен и Нокс, которых пока не видели с вероятным бойфрендом их мамы, как сообщает Daily Mail.

Тем временем в окружении артистки утверждают, что она все еще болезненно переживает развод с Брэдом Питтом.

Что известно об Akala

Akala - британский рэпер, поэт, автор книг и активист, который известен своим уникальным стилем, сочетающим элементы хип-хопа, регги и рок-музыки. Его настоящее имя - Кингсли Джемисон. Он родился 1 июня 1983 года в Лондоне.

Начал свою музыкальную карьеру в середине 2000-х годов, а стал популярным благодаря своим интеллектуальным текстам, которые часто касаются социальных, политических и расовых тем. Его дебютный альбом "It's Not a Rumor" вышел в 2006 году.

Акала часто использует свою музыкальную площадку для поднятия важных вопросов, связанных с расовыми отношениями, неравенством и социальными проблемами. Он также известен своими поэтическими навыками и влиятельными выступлениями.

Akala (фото: instagram.com/akalamusic)