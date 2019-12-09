Анджелина Джоли шокировала своих фанатов: у звезды новый роман (фото)

Анджелина Джоли (facebook.comangelinajoliegoddess)

Анджелина Джоли решилась на новые отношения после развода

Анджелина Джоли, которая пережила недавно скандальный развод с Брэдом Питтом, решила отказаться от отношений с мужчинами и завести роман с женщиной. Об этом сообщает издание Woman`s Day со ссылкой на источники в окружении голливудской звезды.

Как рассказали друзья Джоли, она закрутила роман с 32-летней актрисой Эван Рейчел Вуд. Они знакомы уже давно и в прошлом Вуд связывали отношения с Мэрилином Мэнсоном, а сейчас их дружба с Анджелиной переросла в нечто большое.

Эван Рейчел Вуд (Фото: instagram.com/evanrachelwood)

"Эван всегда ее привлекала. Они пересекались на разных мероприятиях. Эван экспериментировала и с мужчинами, и с женщинами. У нее большой личный опыт. Речь не только в сексуальном влечении", - рассказал источник.

Между Анджелиной Джоли и Эван Рейчел Вуд искра промелькнула еще десять лет назад, но тогда дамы обе были не свободны.

В 2011 году Эван Рейчел Вуд сделала каминг-аут и призналась, что она бисексуалка.

"Я открыта для всего. Иногда ты встречаешь симпатичного парня, иногда симпатичную девушку", - призналась молодая актриса.

Эван Рейчел Вуд (Фото: instagram.com/evanrachelwood)

Не скрывала своей бисексуальности и Анджелина Джоли. Ранее у нее был роман с Дженни Шимицу, который разгорелся на съемках фильма "Ложный огонь". Звезде Голливуда на тот момент был всего 21 год и после - у нее были отношения только с мужчинами.