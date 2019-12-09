Анджеліна Джолі шокувала своїх фанатів: у зірки новий роман (фото)

Анджеліна Джолі (facebook.comangelinajoliegoddess)

Анджеліна Джолі зважилася на нові відносини після розлучення

Анджеліна Джолі, яка пережила нещодавно скандальне розлучення з Бредом Піттом, вирішила відмовитися від відносин з чоловіками і завести роман з жінкою. Про це повідомляє видання woman's Day з посиланням на джерела в оточенні голлівудської зірки.

Як розповіли друзі Джолі, вона закрутила роман з 32-річною актрисою Еван Рейчел Вуд. Вони знайомі вже давно і в минулому Вуд пов'язували стосунки з Мерліном Менсоном, а зараз їх дружба з Анджеліною переросла в щось велике.

Еван Рейчел Вуд (Фото: instagram.com/evanrachelwood)

"Еван завжди її приваблювала. Вони перетиналися на різних заходах. Еван експериментувала і з чоловіками, і з жінками. У неї великий особистий досвід. Мова не лише про сексуальний потяг", - розповіло джерело.

Між Анджеліною Джолі і Еван Рейчел Вуд іскра промайнула ще десять років тому, але тоді обидві дами були не вільні.

У 2011 році Еван Рейчел Вуд зробила камінг-аут і зізналася, що вона бісексуалка.

"Я відкрита для всього. Іноді ти зустрічаєш симпатичного хлопця, іноді симпатичну дівчину", - зізналася молода актриса.

Еван Рейчел Вуд (Фото: instagram.com/evanrachelwood)

Не приховувала свою бісексуальність і Анджеліна Джолі. Раніше у неї був роман з Дженні Шиміцу, який розгорівся на зйомках фільму "Помилковий вогонь". Зірці Голлівуду на той момент було всього 21 рік і після - у неї були стосунки тільки з чоловіками.