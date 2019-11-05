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Голая и в фате: Анджелина Джоли снялась обнаженной для известного глянца

Lite » Мода 05.11.2019 - 18:26
Голая и в фате: Анджелина Джоли снялась обнаженной для известного глянца
Анджелина Джоли (фото: harpersbazaar.com)

Звезда блистает на британском Harpers Bazaar

Анджелина Джоли – одна из самых обсуждаемых персон в мире, которая так или иначе всегда на слуху. В этом году актриса также дала массу поводов говорить о себе. Это и продолжение киносказки «Малефисента: Владычица тьмы», с премьерой которой объездила полмира, и воспитание уже подросших детей, и личная жизнь... Все эти темы поднял американский Harpers Bazaar, обложку которого украсила актриса.

Голая и в фате: Анджелина Джоли снялась обнаженной для известного глянцаАктриса украсила новую обложку (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

«В школе я не была сильно популярной, я была панком. Я любила кожу, ПВХ и рыболовные сети. Это были мои три любимых ткани в мои 20 лет. Помню, когда я впервые надела штаны из ПВХ. Я ждала прослушивания, сидела на солнце в Лос-Анджелесе. К тому времени, когда наступила моя очередь, штаны просто склеились… Я не получила роль. Но я любила эти штаны», – вспоминает актриса.

Голая и в фате: Анджелина Джоли снялась обнаженной для известного глянцаГолая и в фате: Анджелина Джоли снялась обнаженной для известного глянцаГолая и в фате: Анджелина Джоли снялась обнаженной для известного глянцаАктриса примерила соблазнительные образы (instagram.com/harpersbazaarus)

В интервью знаменитая красавица сделала упор на важности принятия себя и рассказала о том, как ей удалось найти свое «я». «Мое тело пережило много за последнее десятилетие, особенно за последние четыре года, и у меня есть как видимые, так и невидимые шрамы. С невидимыми труднее бороться. Жизнь делает много поворотов... Но как бы там ни было, я чувствую, как кровь возвращается в мое тело».

Голая и в фате: Анджелина Джоли снялась обнаженной для известного глянца

Анджелина позирует обнаженной (фото: harpersbazaar.com)

Поскольку журнал за декабрь-январь захватывает новогодние праздники, то редактора не смогли удержаться от пожелания актрисы всем читателям. Здесь она также осталась верна себе, пеерключив внимание на философскую сторону жизни.

«Моя мечта для каждого в 2020-м году – помнить, кто они, и быть, кем они есть, независимо от того, что может нарушить их способность быть свободными. Если вы чувствуете, что не живете своей полноценно жизнью, попробуйте определить, что это такое или кто это, что мешает вам дышать. Определите и воюйте против того, что вас угнетает. Это имеет много форм, и это будет разная борьба для всех», – сказала звезда.

Голая и в фате: Анджелина Джоли снялась обнаженной для известного глянцаДжоли примерила массу образов (фото: harpersbazaar.com)

Для съемки Анджелине поободрали массу стильных и довольно откровенных образов. Колготки сеточкой, ярко-красное боди, пышные юбки, на одном фото она и вовсе предстала голой, прикрывшись только фатой. Также актриса примерила разноцветные парики. Макияж одному из самых провокационных секс-символов сделали с графичными стрелками и чувственными губами.

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