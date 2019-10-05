Анджелина Джоли с Брэдом Питтом (фото: Getty Images)

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала, что ей пришлось пережить в процессе развода

Звезда Голливуда Анджелина Джоли впервые прокомментировала развод с не менее популярным американским актером Брэдом Питтом. Знаменитость поделилась, что ей на самом деле было очень больно, она не могла себя узнать, "стала маленькой и ничтожной". Об этом она рассказала в недавнем интервью.

Джоли призналась, что перестала узнавать себя после разрыва с актером.

"Я не знаю, в чем моя судьба, но я уверена, что сейчас нахожусь в переходном состоянии, возвращаюсь к себе настоящей. Потому что к концу наших отношений с Брэдом и после разрыва с ним я была потерянной. Я себя не узнавала. Я стала маленькой, ничтожной, даже если это не было заметно со стороны. Я чувствовала глубокую, сильную боль", - призналась актриса.

В то же время Джоли уверяет, что ей было интересно прикоснуться к этому чувству.

"В конце концов, это и значит быть человеком. В тот же период у меня начались проблемы со здоровьем: такие вещи спускают с небес на землю и напоминают, как тебе повезло просто быть живым. Этот урок я хочу передать своим детям: идею обновления, возможности вернуть себе радость жизни. Мне пришлось искать радость заново", - поделилась Джоли.

Анджелина Джоли впервые прокомментировала развод с Брэдом Питтом (facebook.com/angelinajoliegoddess)

Напомним, что Анджелина Джоли, которая воспитывает троих родных и троих приемных детей, хочет снова стать мамой. Голливудская актриса, не так давно пережившая крах брака с Брэдом Питтом готовится к усыновлению седьмого ребенка.

По информации издания RadarOnline, 44-летняя Джоли уже давно планировала новое усыновление. Но оно было отложено до того момента, пока старший сын - 18-летний Мэддокс не покинет родительский дом. Мальчик уехал учиться в колледж в Южную Корею.

"Это (усыновление. - Ред.) было в работе некоторое время, но она приостановила его до тех пор, пока Мэддокс официально не покинет дом", - рассказал изданию инсайдер.