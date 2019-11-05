Жизнь Анджелины Джоли оказалась в серьезной опасности: что произошло

Анджелина Джоли (Фото: facebook.com/angelinajoliegoddess)

Анджелина Джоли оказалась в опасности на съемках нового фильма

Известную голливудскую актрису Анджелину Джоли экстренно эвакуировали со съемочной площадки на Канарских островах, где она работала над фильмом "Вечные" вместе со звездой сериала "Игры престолов" Ричардом Мэдденом. Об этом сообщает издание The Sun.

По информации издания, на территории съемочной площадки была обнаружена неразорвавшаяся бомба. На место происшествия были вызваны специалисты, который проверили взрывное устройство и обезвредили его.

Выяснилось, что на острове Фуэртевентура, где проходили съемки, во времена Второй мировой войны находилась секретная военная база и по всему острову были заминированные участки.

Анджелина Джоли (Фото: facebook.com/angelinajoliegoddess)

"Это было страшно: бомба могла быть там в течении десятилетий нетронутой, но кто знает, что могло бы произойти, если бы ее "потревожили". На съемочной площадке были звезды мировой величины, и никто не собирался рисковать. К счастью, специалисты прекрасно со всем справились", - рассказал один из очевидцев изданию The Sun.

Все звезды были очень напуганы происшествием и кроме Анджелины Джоли в съемках фильма участвуют также Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон, Дон Ли и Кумаил Нанджани.