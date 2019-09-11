Анджелина Джоли готовится стать мамой в седьмой раз: все детали

Анджелина Джоли, которая воспитывает троих родных и троих приемных детей, хочет снова стать мамой. Голливудская актриса, не так давно пережившая крах брака с Брэдом Питтом готовится к усыновлению седьмого ребенка.

По информации издания RadarOnline, 44-летняя Джоли уже давно планировала новое усыновление. Но оно было отложено до того момента, пока старший сын - 18-летний Мэддокс не покинет родительский дом. Мальчик уехал учиться в колледж в Южную Корею.

"Это (усыновление. - Ред.) было в работе некоторое время, но она приостановила его до тех пор, пока Мэддокс официально не покинет дом", - рассказал изданию инсайдер.

Анджелина Джоли с детьми (facebook.comangelinajoliegoddess)

Актриса планирует закончить все формальности и взять в свою большую семью нового ребенка уже до конца 2019 года. Из какой страны будет малыш - неизвестно, как и то, какого он будет пола.

Источник говорит, что дети выросли и после развода ей непросто. А к новым отношениям она пока не готова.

Анджелина Джоли с детьми (facebook.comangelinajoliegoddess)

"Она хотела заполнить пустоту свиданиями, но выбрала другой способ. По плану, у нее должен появиться еще один младенец до конца этого года", - рассказывает источник.

Ранее мы писали, что 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло, которая с раннего детства носит мальчуковую одежду, готовится к смене пола.