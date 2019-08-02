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Анджелина Джоли может лишится своего ребенка: что известно

STYLERЖизнь    02.08.2019 - 10:57
Анджелина Джоли может лишится своего ребенка: что известно
Анджелина Джоли с Брэдом Питтом (фото: Getty Images)

Дочь Анджелины Джоли настроена против матери

Анджелина Джоли переживает новый скандал в семье. На этот раз нервы актрисе делает ее 13-летняя дочь Шайло, которая хочет бросить мать и переехать к своему отцу Брэду Питту. Об этом сообщает издание Latin Times.

Девочка якобы была несчастлива, когда жила с Джоли под одной крышей и поэтому решила навсегда покинуть свою мать. При этом она даже не спрашивала согласия Джоли на переезд к Питту.

Анджелина Джоли может лишится своего ребенка: что известно

Улыбающаяся Шайло (фото: Getty Images)

Шайло также охарактеризовала дом Джоли, как "неблагополучную зону бедствия" и заявила, что не может больше этого выносить. По словам инсайдера, Джоли отрицает то, что Шайло чувствует какой-то дискомфорт, и считает, что это просто переходной возраст.

В свою очередь, Питт был счастлив узнать, что Шайло наконец решила жить с ним. Хотя ему было трудно представить подобную ситуацию с другими детьми, находящимися под опекой Джоли. Он воодушевлен тем, что их биологическая дочь выбрала его.

Анджелина Джоли может лишится своего ребенка: что известно

Анджелина Джоли с детьми (фото: Getty Images)

Источник также рассказал, что Питт планирует забрать остальных пятерых детей от Джоли.

"Никто бы не удивился, если бы к концу лета Брэд воспитывал один шестерых детей в своем доме", - заявил источник.

Напомним, что Брэд Питт стал жертвой сексуальных домогательств во время премьера фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Актер негативно отреагировал на поцелуи со стороны его коллеги по цеху.

Ранее сообщалось о том, что 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта готовится к смене пола.

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