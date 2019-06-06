13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта готовится к смене пола

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сменит пол (фото: коллаж РБК-Украина)

Дочь Анджелины Джоли всерьез решила стать мальчиком

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло никогда не чувствовала себя девочкой. Поэтому в возрасте 12 лет при поддержке родителей начала принимать гормоны, чтобы изменить свою внешность с соответствии со своей идентификацией. Об этом сообщает La Nacion.

Еще в 2010 году, когда Шайло было всего 3 года, Джоли рассказала об особенностях самовосприятия дочери. По ее словам, она любила одеваться, как мальчик и хотела быть мальчиком, поэтому ей даже сделали соответствующую прическу.

Улыбающаяся Шайло (фото: GettyImages)

Стоит отметить, что Шайло - первый биологический ребенок Джоли и Питта. Актриса также родила близнецов Нокса и Вивьен (10 лет) от звездного мужа. Остальные дети - 17-летний Мэддокс, 15-летний Пакс и 14-летняя Захара были усыновлены. После развода Питт продолжает видеться с детьми.

Анджелина Джоли с детьми (фото: GettyImages)

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли решила лишить своих детей наследства. Голливудская актриса планирует вычеркнуть из завещания пятерых детей, оставив все свое состояние старшему сыну Мэддоксу.

Напомним, что Джоли требует от Питта компенсацию за то, что пожертвовала ради него своей карьерой. Актриса считает, что очень часто откладывала свою карьеру, чтобы Питт мог заниматься проектами, которые ему по душе.