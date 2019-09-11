Анджеліна Джолі готується стати мамою всьоме: усі деталі

Анджеліна Джолі, яка виховує трьох рідних та трьох прийомних дітей, хоче знову стати мамою. Голлівудська актриса, яка не так давно пережила крах шлюбу з Бредом Піттом готується до усиновлення сьомої дитини.

За інформацією видання RadarOnline, 44-річна Джолі вже давно планувала нове усиновлення. Але воно було відкладено до того моменту, поки старший син - 18-річний Меддокс не покине рідний дім. Хлопчик поїхав вчитися до коледжу в Південну Корею.

"Це (усиновлення. - Ред.) було у роботі деякий час, але вона зупинила його до тих пір, поки Меддокс офіційно не покине будинок", - розповів виданню інсайдер.

Анджеліна Джолі з дітьми (facebook.comangelinajoliegoddess)

Актриса планує закінчити всі формальності і взяти в свою велику сім'ю нову дитину вже до кінця 2019 року. З якої країни буде малюк - невідомо, як і те, якої він буде статі.

Джерело каже, що діти виросли і після розлучення їй непросто. А до нових стосунків вона поки не готова.

Анджеліна Джолі з дітьми (facebook.comangelinajoliegoddess)

"Вона хотіла заповнити порожнечу побаченнями, але вибрала інший спосіб. За планом, у неї повинно з'явитися ще одне немовля до кінця цього року", - розповідає джерело.

Раніше ми писали, що 13-річна дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Шайло, яка з раннього дитинства носить хлопчачий одяг, готується до зміни статі.