На Android з'явиться "фекальна кнопка": яка функція у неї буде

Деталі нововведення

Audio Emoji нададуть можливість відтворювати різні звукові ефекти, такі як оплески, сміх, сумний звук тромбону, барабанний дріб та інші під час телефонної розмови. Для доступу до цих звукових ефектів користувачі зможуть натиснути відповідну кнопку в додатковому меню набору номера програми "Телефон".

Крім іконок для запуску вказаних звукових ефектів, у меню також буде присутня "фекальна кнопка", натискання на яку призведе до відтворення відповідного звуку.

Аудіо-емодзі на Android (фото: 9to5Google)

Ймовірно, розробники прагнуть інтегрувати звукові реакції, щоб користувачі могли використовувати їх у відповідний момент під час розмови. Однак є ризик того, що надмірне використання звукових ефектів може заважати спілкуванню.

На щастя, на етапі розробки нової функції вже передбачено обмеження щодо частоти використання Audio Emoji.

Плани Google щодо впровадження звукових ефектів у програму "Телефон" наразі невідомі. Однак, можливо, на щорічній конференції Google I/O у середині травня компанія розповість про майбутні оновлення Android.