Ці додатки допоможуть замінити вам стандартну клавіатуру на Android

Друкувати на Android може бути не так просто та весело, якщо вас не влаштовує вбудована клавіатура, яка встановлена ваш телефон. В Android налаштування є ключовим моментом, і одним з найбільш особистих та невід'ємних аспектів вашої мобільної взаємодії є клавіатура.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: MakeUseOf, CNET, Carlcare.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найкращі додатки, які зможуть замінити стандартну клавіатуру на Android.

Gboard

Клавіатура від Google встановлена на багатьох смартфонах. Однак, навіть якщо ваш пристрій не входить до їх числа, варто неодмінно спробувати цю клавіатуру.

Gboard пропонує безліч зручних функцій, включаючи підказки слів та автокорекцію, легке переміщення курсору, різні теми оформлення, можливість вставки GIF-анімацій та смайликів, інтегрований перекладач Google та голосове введення тексту.

Быльше того, розробники постійно оновлюють Gboard, додаючи нові можливості.

Приємним бонусом є те, що клавіатура є безкоштовною.

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SwiftKey

SwiftKey, одна з найкращих клавіатур, доступних у магазині додатків Google Play. Вона відрізняється дуже простим та приємним інтерфейсом. Ця програма забезпечує автозаповнення слів та виправлення помилок, підтримує жести та пропонує різні теми оформлення. Також можна налаштувати розмір займаного клавіатурою простору на екрані.

SwiftKey надає можливість керувати буфером обміну, забезпечує доступ до стікерів та подій календаря.

Крім того, вона адаптується до вашого стилю введення та надає детальну статистику про вашу друковану активність. Налаштування клавіатури синхронізуються між усіма вашими пристроями.

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Fleksy

Клавіатура Fleksy надає можливість автоматичної корекції помилок та управління жестами. Наприклад, для видалення слова достатньо провести пальцем справа наліво, а для вставки розділового знака - зліва направо. Ця функціональність є зручним рішенням для користувачів, які змогли звикнути до неї.

У налаштуваннях програми доступно близько десятка тем від стриманих до яскравих та насичених.

Крім того, Fleksy пропонує різні розширення, які можна встановити на панель над клавіатурою для керування буфером обміну, переміщення курсору, вставки шаблонів та швидкого запуску програм.

Програма Fleksy доступна безкоштовно, але деякі теми вимагають додаткової оплати.

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Ginger

Клавіатура Ginger, з легким та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, має велику бібліотеку емодзі, гіфок та смайликів. Вона дозволяє вводити текст безперервним ковзанням по літерах і надає доступ до вбудованого перекладача.

Для персоналізації користувач може вибирати з готових тем оформлення або створювати власні варіанти. У вбудованому магазині додатків пропонуються додаткові теми за один долар.

Ginger також надає широкі можливості налаштування введення, підказок за словами, автозаміни, вібрації при наборі тексту та багато інших параметрів.

Крім цього, у Ginger є швидкий доступ до пошукової системи та нотаток, а також прості ігри на кшталт "Змійки" та "2048" для розваги.

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Neon LED Keyboard

Яскрава клавіатура Neon LED Keyboard пропонує великі можливості налаштування візуального оформлення. У ній доступні різноманітні однотонні та багатобарвні теми, а також фони користувача з особистими фотографіями. Крім того, клавіатура має велику бібліотеку емодзі, стікерів і GIF-анімацій.

Neon LED Keyboard дозволяє швидко вводити текст ковзанням по літерах або голосом з автоматичною корекцією помилок. У її налаштуваннях можна підлаштувати розмір клавіатури та клавіш по горизонталі та вертикалі, а також налаштувати звук введення, вібросигнал під час друку та шрифти. Крім того, користувачі можуть активувати функцію збільшення клавіш під час натискання.

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Simple Keyboard

Як відомо з назви, ця клавіатура відрізняється простотою. Її дизайн мінімальний у стилі Android, а доступно лише кілька варіантів тем оформлення. Однак, ви можете налаштувати інтерфейс, вибравши певний колір.

На відміну від інших клавіатур, тут відсутні смайли, гіфки, словники, перевірка орфографії та автокорекція - лише введення тексту. Це відмінний вибір для тих, хто воліє, щоб клавіатура не намагалася бути розумнішою за свого користувача.

Simple Keyboard має відкритий вихідний код, що робить її придатною для введення паролів та кредитних даних, якщо ви не довіряєте пропрієтарним клавіатурам. Додаток також займає дуже мало місця та працює навіть на малопотужних смартфонах.

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Multiling O Keyboard

Ще один швидкий та зручний варіант клавіатури - Multiling O Keyboard. Вона пропонує можливість безперервного та дворучного введення, а також підтримує жести, налаштування розкладки та безліч інших функцій.

У додатку є калькулятор, емодзі, керування курсором та перекладач. Хоча в ньому відсутні гіфки та стікери, багато користувачів обходяться без них.

Multiling O Keyboard дозволяє докладно налаштовувати параметри, розміри та поведінку клавіатури. За потреби можна також завантажити сторонні теми, словники та розширення.

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