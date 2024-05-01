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На Android появится "фекальная кнопка": какая функция у нее будет

Google Phone начинает выпускать "Аудио-эмодзи", которые кажутся странными (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Специалисты из Google готовятся выпустить обновление для приложения "Телефон", которое является стандартным инструментом для совершения звонков на устройствах с Android. В нем появится функция Audio Emoji, которая позволит пользователям воспроизводить короткие аудиозаписи во время разговора.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новостной сайт 9to5Google.

Детали нововведения

Audio Emoji предоставят возможность воспроизводить различные звуковые эффекты, такие как аплодисменты, смех, печальный звук тромбона, барабанная дробь и другие во время телефонного разговора. Для доступа к этим звуковым эффектам пользователи смогут нажать на соответствующую кнопку в дополнительном меню набора номера приложения "Телефон".

Помимо иконок для запуска указанных звуковых эффектов, в меню также будет присутствовать "фекальная кнопка", нажатие на которую приведет к воспроизведению соответствующего звука.

Аудио-эмодзи на Android (фото: 9to5Google)

Вероятно, разработчики стремятся интегрировать звуковые реакции, чтобы пользователи могли использовать их в подходящий момент во время разговора. Однако есть риск того, что чрезмерное использование звуковых эффектов может мешать общению.

К счастью, на этапе разработки новой функции уже предусмотрены ограничения по частоте использования Audio Emoji.

Планы Google относительно внедрения звуковых эффектов в приложение "Телефон" на данный момент неизвестны. Однако, возможно, на ежегодной конференции Google I/O в середине мая компания расскажет о будущих обновлениях Android.

Напомним, что в Android добавили функцию, которая позволит найти потерянный телефон, даже если он выключен.

А еще у нас есть материал о приложениях, которые помогут заменить вам стандартную клавиатуру на Android.

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