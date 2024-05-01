На Android появится "фекальная кнопка": какая функция у нее будет

Детали нововведения

Audio Emoji предоставят возможность воспроизводить различные звуковые эффекты, такие как аплодисменты, смех, печальный звук тромбона, барабанная дробь и другие во время телефонного разговора. Для доступа к этим звуковым эффектам пользователи смогут нажать на соответствующую кнопку в дополнительном меню набора номера приложения "Телефон".

Помимо иконок для запуска указанных звуковых эффектов, в меню также будет присутствовать "фекальная кнопка", нажатие на которую приведет к воспроизведению соответствующего звука.

Аудио-эмодзи на Android (фото: 9to5Google)

Вероятно, разработчики стремятся интегрировать звуковые реакции, чтобы пользователи могли использовать их в подходящий момент во время разговора. Однако есть риск того, что чрезмерное использование звуковых эффектов может мешать общению.

К счастью, на этапе разработки новой функции уже предусмотрены ограничения по частоте использования Audio Emoji.

Планы Google относительно внедрения звуковых эффектов в приложение "Телефон" на данный момент неизвестны. Однако, возможно, на ежегодной конференции Google I/O в середине мая компания расскажет о будущих обновлениях Android.