В Android 15 з'явиться спрощений режим для використання смартфона

Що відомо про нову функцію

Специфічно, цей режим надає "покращену читаність та простоту навігації" через "збільшення розмірів іконок і тексту, підвищення контрасту та використання жирного шрифту, а також додавання навігаційних кнопок в нижню частину екрану".

Незважаючи на те, що автор зміг вручну запустити сторінку з цим налаштуванням, включити її та провести тестування не вдалося. Єдиною зміною після спроб активації нового режиму була заміна шпалер на чорне зображення, проте незрозуміло, чи це було навмисною дією або результатом випадкового збою.

Спрощене налаштування на Android (фото: Android Authority)

Судячи з поточного стану функції, її навряд чи впровадять у стабільне оновлення Android 14 QPR3 у червні. Імовірніше, що Google розробляє цю функцію для включення її в Android 15, офіційне представлення якої заплановано пізніше цього року.

Тестова ж версія отримала її через паралельну розробку останніх оновлень Android 14 і Android 15.