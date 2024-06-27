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Андрій Шевченко закликав підтримати ініціативу по поверненню депортованих дітей

Фото: Шевченко закликав підтримати ініціативу по поверненню депортованих дітей (Bring Kids Back UA)
Автор: Олександр Мороз

Напередодні вирішального матчу української збірної з Бельгією на Євро-2024, Андрій Шевченко закликав підтримати ініціативу Президента України Володимира Зеленського по поверненню депортованих дітей, Bring Kids Back UA.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу Bring Kids Back UA.

У своїх соцмережах легенда футболу та президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко вчора, 26 червня, розповів про 20 тисяч викрадених Росією українських дітей, а також закликав світ приєднуватися до ініційованого Президентом України плану дій по поверненню депортованих дітей, Bring Kids Back UA.

"Підтримуйте ініціативу Bring Kids Back UA: говоріть про українських дітей, депортованих Росією. Давайте зробимо цю місію такою ж об’єднуючою, як футбол, і повернемо дітей додому", - закликав Андрій Шевченко.

Оскільки для збільшення тиску на агресора необхідна ширша і глибша обізнаність громадськості у світі про страждання, яких завдає Росія українським дітям і їхнім сім’ям — Bring Kids Back UA та Українська асоціація футболу організували активації під час Євро-2024.

 

Зокрема, 21-го червня фанатський корпус Національної збірної України з футболу пройшов Маршем на підтримку місії Bring Kids Back UA у Дюссельдорфі, а за день до цього футболісти Національної збірної України з футболу приєдналися до креативного цифрового флешмобу в Інстаграмі.

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Андрій Шевченко