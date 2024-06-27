Андрей Шевченко призвал поддержать инициативу по возвращению депортированных детей

В своих соцсетях легенда футбола и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко вчера, 26 июня, рассказал о 20 тысячах похищенных Россией украинских детей, а также призвал мир присоединяться к инициированному Президентом Украины плану действий по возвращению депортированных детей, Bring Kids Back UA.

"Поддерживайте инициативу Bring Kids Back UA: говорите об украинских детях, депортированных Россией. Давайте сделаем эту миссию такой же объединяющей, как футбол, и вернем детей домой", - призвал Андрей Шевченко.

Поскольку для увеличения давления на агрессора необходима более широкая и глубокая осведомленность общественности в мире о страданиях, которые причиняет Россия украинским детям и их семьям — Bring Kids Back UA и Украинская ассоциация футбола организовали активации во время Евро-2024.