Андрій Шевченко закликав підтримати ініціативу по поверненню депортованих дітей

Напередодні вирішального матчу української збірної з Бельгією на Євро-2024, Андрій Шевченко закликав підтримати ініціативу Президента України Володимира Зеленського по поверненню депортованих дітей, Bring Kids Back UA.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу Bring Kids Back UA.

У своїх соцмережах легенда футболу та президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко вчора, 26 червня, розповів про 20 тисяч викрадених Росією українських дітей, а також закликав світ приєднуватися до ініційованого Президентом України плану дій по поверненню депортованих дітей, Bring Kids Back UA.

"Підтримуйте ініціативу Bring Kids Back UA: говоріть про українських дітей, депортованих Росією. Давайте зробимо цю місію такою ж об’єднуючою, як футбол, і повернемо дітей додому", - закликав Андрій Шевченко.

Оскільки для збільшення тиску на агресора необхідна ширша і глибша обізнаність громадськості у світі про страждання, яких завдає Росія українським дітям і їхнім сім’ям — Bring Kids Back UA та Українська асоціація футболу організували активації під час Євро-2024.