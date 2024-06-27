Андрей Шевченко призвал поддержать инициативу по возвращению депортированных детей
В преддверии решающего матча украинской сборной с Бельгией на Евро-2024 Андрей Шевченко призвал поддержать инициативу Президента Украины Владимира Зеленского по возвращению депортированных детей, Bring Kids Back UA.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на пресс-службу Bring Kids Back UA.
В своих соцсетях легенда футбола и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко вчера, 26 июня, рассказал о 20 тысячах похищенных Россией украинских детей, а также призвал мир присоединяться к инициированному Президентом Украины плану действий по возвращению депортированных детей, Bring Kids Back UA.
"Поддерживайте инициативу Bring Kids Back UA: говорите об украинских детях, депортированных Россией. Давайте сделаем эту миссию такой же объединяющей, как футбол, и вернем детей домой", - призвал Андрей Шевченко.
Поскольку для увеличения давления на агрессора необходима более широкая и глубокая осведомленность общественности в мире о страданиях, которые причиняет Россия украинским детям и их семьям — Bring Kids Back UA и Украинская ассоциация футбола организовали активации во время Евро-2024.
В частности, 21 июня фанатский корпус Национальной сборной Украины по футболу прошел Маршем в поддержку миссии Bring Kids Back UA в Дюссельдорфе, а за день до этого футболисты Национальной сборной Украины по футболу присоединились к креативному цифровому флешмобу в Инстаграмме.