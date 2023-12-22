Андрій Ковальський зі сльозами на очах: "Боюсь, щоб не знадобилась допомога дитячого психолога"

"Дякувати богу, всі живі. Я перепрошую, що я в такому вигляді вдома (в куртці і шапці, - Ред), тому що в мене вікон немає, сніг залітає. Всі живі, діти дуже налякані… Вони цю ніч провели у своєї бабусі, вранці ми їх відправили до школи. Робимо вигляд, що нічого не сталося", - розповів Андрій.

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Ведучий каже, що "діти налякані, всю ніч не могли нормально спати".

"Я сподіваюсь, що для них мине це безслідно, тому що ми вранці навіть не заводили їх до квартири, щоб вони не бачили цього жахіття: перевернуту ялинку, вибиті вікна і шматки цегли, обпалену стелю", - говорить Ковальський.

Уламки дрона розгромили квартиру Андрія Ковальського (фото: РБК-Україна)

Андрій з дружиною Тетяною після вибуху забрали дітей до бабусі, яка живе в тому ж будинку, що і вони.

"Так в піжамах вони туди і були перенесені. А потім перенесли туди одяг, портфелі, зошити, щоб вони вранці, не заходячи додому, пішли в школу", - сказав він.

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Ковальський сподівається, що хоч руйнування й масштабі, але вони не будуть критичними для структури будинку.

"Епіцентр вибуху прийшовся трішки вище, але все це лахміття зверху посипалось до нас. В мене немає жодного вцілілого вікна, всі вікна вибиті, гуляє вітер. Навіть ті вікна, які здаються цілими, насправді - вони вибиті, я їх вставив просто і скотчем приліпив", - зізнається ведучий.

"Руйнування масштабні, відновити можна, але потрібен час і гроші. Всі живі. Я тішуся, що мені треба буде бігати тільки між будівельними магазинами, а не в лікарню", - додав журналіст.

Уламки дрона розгромили квартиру Андрія Ковальського (фото: РБК-Україна)

Щодо допомоги, збір якої оголосили в соціальних мережах друзі Ковальських й небайдужі українці, то Андрій каже: єдине, за що переживає, аби його дітям не знадобилася психологічна допомога. А про матеріальну допомогу він не думає зараз.

"Я навіть не знаю, яка допомога... Я боюсь, щоб не знадобилась допомога дитячого психолога моїм дітям. А я… Я нормально. Я тримаюсь. Я не плачу. Це просто сніг пролітає в мене у квартирі. Я вдячний, що ми живі", - зі сльозами на очах сказав ведучий.

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