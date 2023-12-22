Андрей Ковальский со слезами на глазах: "Боюсь, чтобы не понадобилась помощь детского психолога"

"Слава богу, все живы. Я извиняюсь, что я в таком виде дома (в куртке и шапке, - Ред), потому что у меня окон нет, снег залетает. Все живы, дети очень напуганы... Они эту ночь провели у своей бабушки, утром мы их отправили в школу. Делаем вид, что ничего не произошло", - рассказал Андрей.

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Ведущий говорит, что "дети напуганы, всю ночь не могли нормально спать".

"Я надеюсь, что для них пройдет это бесследно, потому что мы утром даже не заводили их в квартиру, чтобы они не видели этого ужаса: перевернутую елку, выбитые окна и куски кирпича, обожженный потолок", - говорит Ковальский.

Обломки дрона разгромили квартиру Андрея Ковальского (фото: РБК-Украина)

Андрей с женой Татьяной после взрыва забрали детей к бабушке, живущей в том же доме, что и они.

"Так в пижамах они туда и были перенесены. А потом перенесли туда одежду, портфели, тетради, чтобы они утром, не заходя домой, пошли в школу", - сказал он.

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Ковальский надеется, что хоть разрушение и масштаб, но они не будут критическими для структуры дома.

"Эпицентр взрыва пришелся немного выше, но все это лохмотья сверху посыпалось к нам. У меня нет ни одного уцелевшего окна, все окна выбиты, гуляет ветер. Даже те окна, которые кажутся целыми, на самом деле - они выбиты, я их вставил просто и скотчем прилепил", - признается ведущий.

"Разрушения масштабные, восстановить можно, но нужно время и деньги. Все живы. Я рад, что мне нужно будет бегать только между строительными магазинами, а не в больницу", - добавил журналист.

Обломки дрона разгромили квартиру Андрея Ковальского (фото: РБК-Украина)

Что касается помощи, сбор которой объявили в социальных сетях друзья Ковальских и небезразличные украинцы, то Андрей говорит: единственное, за что переживает, чтобы его детям не понадобилась психологическая помощь. А о материальной помощи он не думает сейчас.

"Я даже не знаю, какая помощь... Я боюсь, чтобы не понадобилась помощь детского психолога моим детям. А я... Я нормально. Я держусь. Я не плачу. Это просто снег пролетает у меня в квартире. Я благодарен, что мы живые", - со слезами на глазах сказал ведущий.

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