Андрій Хливнюк зустрів Новий рік на фронті та розповів, де зараз служить

Так, зі слів артиста, наразі він перебуває на Херсонському напрямку.

Музикант привітав українців з Новим роком та особистим святом - 45-річчям, яке він святкував 31 грудня.

У своєму відеозверненні Хливнюк розповів про службу на Херсонщині.

"Друзі, всіх зі святами зимовими. У мене день народження. Привіт з прохолодної, але нормальної Херсонщини. І це – відео подяки всім, хто написав, полайкав і привітав з днем народження. На жаль, не всім я мав змогу відповісти. Дякую вам величезне за вашу увагу і за допомогу на фонд", - сказав співак.

Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

Артист також акцентував на необхідності підтримки українських захисників, закликавши долучитися до збору коштів у його фонд для придбання FPV-дронів.

Попри святкову атмосферу, допомога армії залишається надзвичайно важливою для кожного.

"Збір на FPV для українського війська триває. Долучайтеся, якщо є змога така. Кращого вам року, ніж минув", - додав він.

Нагадаємо, що Андрій Хливнюк від початку повномасштабного вторгнення приєднався до оборони України. Музикант став бійцем підрозділу патрульної поліції "Софія", який займається бойовими та гуманітарними операціями.

Лідер гурту "Бумбокс" поділився, що є оператором ударного дрона, а його екіпаж спеціалізується на аеророзвідці та виконанні бойових завдань.

Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

У липні 2022 року Хливнюк заснував благодійний фонд, основною метою якого стали гуманітарні ініціативи та забезпечення українських воїнів FPV-дронами і ударними безпілотниками.