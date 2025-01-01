Сил і віри у світле майбутнє: зірки привітали українців з Новим роком-2025

Новорічні свята - час для побажань, надій та нових починань. Українські зірки теж не залишилися осторонь, щиро привітавши своїх фанатів із Новим роком-2025. Відомі артисти, телеведучі та актори поділилися своїми теплими словами, наповненими вірою у краще майбутнє, незламність і силу нашого народу.

Юрій Горбунов

"Давай 2025, не підведи!! Ми всі на тебе сподіваємось!! З Новим роком!!", - написав телеведучий.

Юрій Горбунов та Катя Осадча з сином (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Григорій та Христина Решетники

"Вітаємо Вас, дорогі наші, з Новим 2025 роком. Нехай він принесе всім українцям найголовніше - мир, а також радість, щастя і любов", - привітала зі святом родина.

Григорій та Христина Решетники (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Світлана Тарабарова

"Ми дякуємо кожному Захиснику та Захисниці за боротьбу та захист. За Новий рік! Тільки завдяки вам ми можемо сьогодні обіймати своїх дітей.Завдяки вам. Особисто для мене це перший Новий рік без батька, це сумно. Світла пам’ять всім тим, хто не з нами. Усім родинам бажаємо миру тепла та возз’єднання. З Новим роком!", - зворушливо звернулася до фанів співачка.

Святослав Вакарчук

"Новий Рік. Нехай він дасть нам достатньо приводів для справжньої і щирої радості. Ось саме такої, за якою всі ми так скучили! Обіймаю всіх! З Новим роком!" - написав лідер гурту "Океан Ельзи".

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Наталія Могилевська

"З Новим роком! Бажаю всім миру, любові, тепла і добра. Дякую, що ви поруч", - написала артистка і записала відеозвернення до фанів.

Ілона Гвоздьова

"З Новим роком! Нехай цей рік принесе нам мир, щастя і Боже благословення! Нехай цей рік поверне додому всіх наших героїв і військовополонених! Нехай цей рік дасть нам сил і віри у світле майбутнє нас і наших дітей!", - сказала Ілона.

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Джамала

"Дякую всім моїм слухачам і підписникам за цей рік разом. Не втомлюся дякувати нашим захисникам і захисницям за ще один насичений рік життя. Мрія одна на всіх - щоб усі родини були разом. Щоб усі були живі та здорові. І навіть у такі складні часи для нашої країни залишали собі право жити, любити, мріяти, діяти, творити. З Новим роком 2025!", - зазначила зірка.

Джамала з дітьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Антитіла

"У цей Новий Рік хочемо побажати кожному і кожній: внутрішньої сили, витримки, характеру і наполегливості. Щоб мрії збулися, щоб рідні та близькі, на яких чекаєте, повернулися додому. І, звісно, щодня продовжуємо працювати над тим, щоб у 2025 вибороти правильну справжню Перемогу. Зі святом, українці", - привітали музиканти.

Олександр Пономарьов

"Миру, спокою, здоров’я. Ми проходимо великі випробування, і повинні зробити це гідно. Я вірю, що все буде добре, нехай Бог нас благословляє. З Новим Роком!", – написав артист.