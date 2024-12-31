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Нікітюк у Буковелі, Трінчер - у Куршавелі: де українські зірки зустрічатимуть Новий рік 2025

Вівторок 31 грудня 2024 17:30
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Нікітюк у Буковелі, Трінчер - у Куршавелі: де українські зірки зустрічатимуть Новий рік 2025 Де українські зірки святкуватимуть Новий рік 2025 (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Новий рік-2025 вже на порозі. Українські знаменитості вже поділилися своїми планами на святкування.

У яких куточках світу та з ким вони зустрінуть це важливе свято – дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк цього року буде зустрічати Новий рік у Буковелі. Компанію зірці складає її коханий Дмитро. Однак на фото вона його не показує.

Нікітюк у Буковелі, Трінчер - у Куршавелі: де українські зірки зустрічатимуть Новий рік 2025

Нікітюк у Буковелі, Трінчер - у Куршавелі: де українські зірки зустрічатимуть Новий рік 2025

Леся Нікітюк у Карпатах (скріншот

Анатолій Анатоліч

Шоумен Анатолій Анатоліч з родиною також для святкування Нового року-2025 відправився у Буковель.

Нікітюк у Буковелі, Трінчер - у Куршавелі: де українські зірки зустрічатимуть Новий рік 2025Нікітюк у Буковелі, Трінчер - у Куршавелі: де українські зірки зустрічатимуть Новий рік 2025

Анатолій Анатоліч святкує Новий рік-2025 у Буковелі (скріншот)

Ірина Федишин

А ось виконавиця Ірина Федишин з чоловіком зараз перебуває у Нью-Йорку, і в новорічну ніч буде працювати.

Нікітюк у Буковелі, Трінчер - у Куршавелі: де українські зірки зустрічатимуть Новий рік 2025

Ірина Федишин святкує Новий рік у Нью-Йорку (скріншот)

Дар'я Петрожицька

Зірка серіалу "Папік" поїхала до нареченого у Німеччину, місто Гамбург.

Нікітюк у Буковелі, Трінчер - у Куршавелі: де українські зірки зустрічатимуть Новий рік 2025Нікітюк у Буковелі, Трінчер - у Куршавелі: де українські зірки зустрічатимуть Новий рік 2025

Дарія Петрожицька у Гамбурзі (скріншот)

Анна Трінчер та Анна Неплях

Співачка Анна Трінчер та "Міс Україна Всесвіт-2025" Анна Неплях обрали для відпочинку гірськолижний курорт у французьких Альпах у Куршавелі.

Нікітюк у Буковелі, Трінчер - у Куршавелі: де українські зірки зустрічатимуть Новий рік 2025

Нікітюк у Буковелі, Трінчер - у Куршавелі: де українські зірки зустрічатимуть Новий рік 2025

Нікітюк у Буковелі, Трінчер - у Куршавелі: де українські зірки зустрічатимуть Новий рік 2025

Скріншот

Володимир Остапчук

Володимир Остапчук з дружиною та сином зустрічатиме Новий рік у Буковелі. Там він вестиме святковий концерт.

Нікітюк у Буковелі, Трінчер - у Куршавелі: де українські зірки зустрічатимуть Новий рік 2025

Володимир Остапчук з дружиною (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Раніше Лілія Ребрик у шкіряній сукні влаштувала чуттєву фотосесію з чоловіком біля ялинки.

Також дізнайтесь, як Нікітюк, Сумська та інші зірки чуттєво вітають з Новим роком.

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