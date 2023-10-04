50-річний Данилко показався "на коні" і подякував українцям (фото)

Український виконавець Андрій Данилко, який днями відсвяткував 50-річний ювілей, показав кумедне фото з дитинства і подякував колег та прихильників за привітання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram шоумена.

Як виглядав Данилко у дитинстві У своєму блозі співак поділився кадром, зробленим у 1977 році. На ньому тоді ще зовсім маленький хлопчик Андрій серйозним поглядом дивиться в об'єктив фотокамери. "Дуже дякую всім за привітання! Не встигаю відповідати… Фото: "Завжди на коні". Полтава, 1977", - підписав світлину артист. Андрій Данилко у дитинстві (фото: instagram.com/v_serduchka) Юзери досі вітають співака з ювілеем Українці продовжують говорити теплі слова привітань знаменитості, дякуючи йому за дитинство. Андрію, дякую за дитинство. Ви незрівнянний!

Михаличу, будьте здорові! як набридне на коні сидіти - віддайте мені ! Дякую

Дуже схожий в дитинстві і зараз

Бажаю здоров'я! Ви мій дитячий спогад

З Днем Народження, наш геній, наша гордість Украіни! Андрій Данилко (фото: Facebook співака)