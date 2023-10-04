50-річний Данилко показався "на коні" і подякував українцям (фото)
Український виконавець Андрій Данилко, який днями відсвяткував 50-річний ювілей, показав кумедне фото з дитинства і подякував колег та прихильників за привітання.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram шоумена.
Як виглядав Данилко у дитинстві
У своєму блозі співак поділився кадром, зробленим у 1977 році.
На ньому тоді ще зовсім маленький хлопчик Андрій серйозним поглядом дивиться в об'єктив фотокамери.
"Дуже дякую всім за привітання! Не встигаю відповідати… Фото: "Завжди на коні". Полтава, 1977", - підписав світлину артист.
Андрій Данилко у дитинстві (фото: instagram.com/v_serduchka)
Юзери досі вітають співака з ювілеем
Українці продовжують говорити теплі слова привітань знаменитості, дякуючи йому за дитинство.
- Андрію, дякую за дитинство. Ви незрівнянний!
- Михаличу, будьте здорові! як набридне на коні сидіти - віддайте мені ! Дякую
- Дуже схожий в дитинстві і зараз
- Бажаю здоров'я! Ви мій дитячий спогад
- З Днем Народження, наш геній, наша гордість Украіни!
Андрій Данилко (фото: Facebook співака)
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