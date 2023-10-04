ua en ru
Ср, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

50-річний Данилко показався "на коні" і подякував українцям (фото)

Середа 04 жовтня 2023 15:10
UA EN RU
50-річний Данилко показався "на коні" і подякував українцям (фото) Андрій Данилко (фото: Facebook співака)
Автор: Іванна Пашкевич

Український виконавець Андрій Данилко, який днями відсвяткував 50-річний ювілей, показав кумедне фото з дитинства і подякував колег та прихильників за привітання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram шоумена.

Як виглядав Данилко у дитинстві

У своєму блозі співак поділився кадром, зробленим у 1977 році.

На ньому тоді ще зовсім маленький хлопчик Андрій серйозним поглядом дивиться в об'єктив фотокамери.

"Дуже дякую всім за привітання! Не встигаю відповідати… Фото: "Завжди на коні". Полтава, 1977", - підписав світлину артист.

50-річний Данилко показався &quot;на коні&quot; і подякував українцям (фото)

Андрій Данилко у дитинстві (фото: instagram.com/v_serduchka)

Юзери досі вітають співака з ювілеем

Українці продовжують говорити теплі слова привітань знаменитості, дякуючи йому за дитинство.

  • Андрію, дякую за дитинство. Ви незрівнянний!
  • Михаличу, будьте здорові! як набридне на коні сидіти - віддайте мені ! Дякую
  • Дуже схожий в дитинстві і зараз
  • Бажаю здоров'я! Ви мій дитячий спогад
  • З Днем Народження, наш геній, наша гордість Украіни!

50-річний Данилко показався &quot;на коні&quot; і подякував українцям (фото)

Андрій Данилко (фото: Facebook співака)

Нещодавно ми розповідали феномен популярності Вєрки Сердючки. Чому всі в захваті від найзірковішої провідниці.

Також нагадаємо, в які зірка потрапила в неприємності у США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Данилко Сердючка звезды шоу-бизнеса