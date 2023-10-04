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50-летний Данилко показался "на коне" и поблагодарил украинцев (фото)

Среда 04 октября 2023 15:10
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50-летний Данилко показался "на коне" и поблагодарил украинцев (фото) Андрей Данилко (фото: Facebook певца)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский исполнитель Андрей Данилко, который на днях отпраздновал 50-летний юбилей, показал забавное фото с детства и поблагодарил коллег и поклонников за поздравления.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram шоумена.

Как выглядел Данилко в детстве

В своем блоге певец поделился кадром, сделанным в 1977 году.

На нем тогда совсем маленький мальчик Андрей серьезным взглядом смотрит в объектив фотокамеры.

"Очень спасибо всем за поздравления! Не успеваю отвечать… Фото: "Всегда на коне". Полтава, 1977", - подписал фотографию артист.

50-летний Данилко показался &quot;на коне&quot; и поблагодарил украинцев (фото)

Андрей Данилко в детстве (фото: instagram.com/v_serduchka)

Юзеры до сих пор поздравляют певца с юбилеем

Украинцы продолжают говорить теплые слова поздравлений знаменитости, благодаря ему за детство.

  • Андрію, дякую за дитинство. Ви незрівнянний!
  • Михаличу, будьте здорові! як набридне на коні сидіти - віддайте мені ! Дякую
  • Дуже схожий в дитинстві і зараз
  • Бажаю здоров'я! Ви мій дитячий спогад
  • З Днем Народження, наш геній, наша гордість Украіни!

50-летний Данилко показался &quot;на коне&quot; и поблагодарил украинцев (фото)

Андрей Данилко (фото: Facebook певца)

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Андрей Данилко Сердючка звезды шоу-бизнеса