50-летний Данилко показался "на коне" и поблагодарил украинцев (фото)

Украинский исполнитель Андрей Данилко, который на днях отпраздновал 50-летний юбилей, показал забавное фото с детства и поблагодарил коллег и поклонников за поздравления.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram шоумена.

Украинцы продолжают говорить теплые слова поздравлений знаменитости, благодаря ему за детство.

"Очень спасибо всем за поздравления! Не успеваю отвечать… Фото: "Всегда на коне". Полтава, 1977", - подписал фотографию артист.

На нем тогда совсем маленький мальчик Андрей серьезным взглядом смотрит в объектив фотокамеры.

В своем блоге певец поделился кадром, сделанным в 1977 году.

Недавно мы рассказывали феномен популярности Верки Сердючки. Почему все в восторге от самой звездной проводницы.

Также напомним, в какие звезда попала в неприятности в США.