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Андрей Бедняков стал отцом во второй раз: первое фото малыша

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Четверг 20 октября 2022 11:08
Андрей Бедняков стал отцом во второй раз: первое фото малыша Андрей Бедняков во второй раз стал папой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Известный украинский телеведущий и шоумен Андрей Бедняков во второй раз стал отцом и поделился с поклонниками радостным известием.

Об этом шоумен сообщил на своей странице в Instagram.

Сегодня, 20 октября, Андрей и его жена, актриса Настя Короткая второй раз стали родителями.

Телеведущий рассказал, что жена родила ему сына. Однако, из-за полномасштабной войны, малыш появился на свет не в Украине. К тому же звездный отец не смог присутствовать на важном событии.

"Добро пожаловать, козак! Такова у меня традиция. Пропускать появление детей. Извини, что я далеко. Но делаю все, чтобы тебе не было потом стыдно смотреть отцу в глаза. Спасибо за сына Настя. Лучшая мама", - написал он.

Также он опубликовал фото, на котором видна маленькая ножка мальчика.

Андрей Бедняков стал отцом во второй раз: первое фото малышаАндрей Бедняков во второй раз стал папой (instagram.com/nastyakorotkaya)

Добавим, что у Беднякова и Насти Короткой уже есть 7-летняя Ксения.

В комментариях звезды и друзья телеведущего поздравляют его с радостным событием.

Андрей Бедняков стал отцом во второй раз: первое фото малышаАндрей Бедняков стал отцом во второй раз: первое фото малышаАндрей Бедняков стал отцом во второй раз: первое фото малышаАндрей Бедняков стал отцом во второй раз: первое фото малыша

Андрей Бедняков с женой и дочерью (instagram.com/nastyakorotkaya)

Недавно Бедняков впервые за долгое время встретился с дочерью и показал трогательное видео.

Также шоумен рассказывал, почему выступал в России после 2014 года.

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