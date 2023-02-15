Андрій Бєдняков розповів, які гонорари отримував за роботу в окупованому Криму (відео)

Скільки платять за виступи в Криму

Багато років Андрій Бєдняков працював з російською блогеркою Анастасією Івлєєвою, яка неодноразово відвідувала окупований Крим. Проте, за його словами, вони ніколи не були близькими друзями та припинили спілкування ще до 24 лютого.

Коли в окупований Крим на корпоративи кликали самого Андрія, він завжди відмовлявся, хоча пропонували вдвічі вищі суми.

"Якщо в мене запитають чи їздив я в Крим, я скажу, ні, не їздив. Відмовляючись від корпоративів, за які мені у два рази більше давали. 30 000 євро було. 35 000 мені давали за весілля. Один Новий рік був, мені давали 45 000 євро. Я не поїхав", - сказав Бєдняков.

Ведучий ніколи не мав сумнівів, що Крим - це Україна. Одного разу в нього навіть стався конфлікт на знімальному майданчику через це.

"Один раз я знімався з чуваком одним. Під кінець знімального дня він мені сказав: "Слухай, ну класно, що Крим повернувся". Я його питаю: "Що ти сказав? Ти що, деб*л? Мене це так тримало", - емоційно ділиться зірка.

Після цього він наказав своїй команді перевіряти кожну людину, яка з ним знімається.

Чи жалкує Бєдняков, що працював у Росії

Його відома програма "Орел і Решка" виходили на два канали: український та російський. Проте, крім цього проєкту, в Андрія були інші програми, які знімали в Росії.

"Я завжди хотів працювати. І мені подобалося займатися тим, чим я хотів займатися. В Україні мене не кликали, мені не давали програм. Я не розумів, чому. Звичайно, хотів великі гонорари, але чомусь туди мене кликали. А мені дуже хотілося працювати", - розповідає ведучий.

Проте зараз він впевнено визнає, що це була помилка та що він жалкує про цю сторінку в житті.