Андрей Бедняков рассказал, какие гонорары получал за работу в оккупированном Крыму (видео)

Сколько платят за выступления в Крыму

Многие годы Андрей Бедняков работал с российским блогером Анастасией Ивлеевой, неоднократно посещавшей оккупированный Крым. Однако, по его словам, они никогда не были близкими друзьями и прекратили общение еще до 24 февраля.

Когда в оккупированный Крым на корпоративы звали самого Андрея, он всегда отказывался, хотя предлагали суммы вдвое выше.

"Если у меня спросят ездил ли я в Крым, я скажу, нет, не ездил. Отказываясь от корпоративов, за которые мне в два раза больше давали. 30 000 евро было. 35 000 мне давали за свадьбу. Один Новый год был, мне давали 45 000 евро. Я не поехал", - сказал Бедняков.

Ведущий никогда не сомневался, что Крым - это Украина. Однажды у него даже произошел конфликт на съемочной площадке из-за этого.

"Однажды я снимался с чуваком одним. Под конец съемочного дня он мне сказал: "Слушай, ну классно, что Крым вернулся". Я его спрашиваю: "Что ты сказал? Ты что, деб*л? Меня это так держало", - эмоционально делится звезда.

После этого он приказал своей команде проверять каждого снимаемого с ним человека.

Сожалеет ли Бедняков, что работал в России

Его известная программа "Орел и Решка" выходила на два канала: украинский и российский. Однако, кроме этого проекта, у Андрея были другие программы, снимавшиеся в России.

"Я всегда хотел работать. И мне нравилось заниматься тем, чем я хотел заниматься. В Украине меня не звали, мне не давали программ. Я не понимал, почему. Конечно, хотел большие гонорары, но почему-то туда меня звали. А мне очень хотелось работать", - рассказывает ведущий.

Однако сейчас он уверенно признает, что это была ошибка и что он сожалеет об этой странице в жизни.