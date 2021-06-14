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Андрей Данилко рассказал, как на самом деле себя чувствует: все связано с возрастом

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Киев, Понедельник 14 июня 2021 11:51
Андрей Данилко рассказал, как на самом деле себя чувствует: все связано с возрастом Андрей Данилко прокомментировал состояние своего здоровья (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Состояние артиста Андрея Данилко взволновало многих после заявления его продюсера Юрия Никитина о том, что у звезды есть проблемы со здоровьем и он перепутал день с ночью. Также недавно Андрея заметили отдыхающим в санатории под Киевом. Работники учреждения сказали, что он тут частый гость и приезжает, как к себе домой.

В программе "Викриття" на канале KYIV.LIVE артист впервые прокомментировал состояние своего здоровья.

"Да, я сейчас лечусь в "Руте" (оздоровительный санаторий - Ред.), и уже чувствую себя хорошо. Диагноза нет, все проблемы связаны с моим возрастом ", - откровенно поделился певец.

Санаторий "Рута" находится в Конче-Заспе и входит в комплекс отдыха "Жовтень". Именно тут восстанавливает свои силы Данилко. Он проходит детокс процедуры и оздоравливается.

Правда, сам санаторий давно не ремонтировался, тут царит атмосфера СССР.

Как рассказали работники санатория, он всегда останавливается в номере 714 и даже там оставил свой тренажер.

"Он приезжает сюда, как к себе домой, и всегда останавливается в 714 номере – даже оставил там свой тренажер. Тут он приходит в себя: каждый день массаж, квантовая терапия, гимнастика, а также клизмовые процедуры. Программа также включает в себя диету: без белка и соли", - рассказали в санатории.

Журналистам, которые застали его возле одного из киевских ресторанов, Данилко подтвердил, что лечится в "Руте" и чувствует себя прекрасно.

Андрей Данилко рассказал о состоянии своего здоровья

Как мы писали ранее, журналисты нашли место, где Данилко восстанавливает здоровье.

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