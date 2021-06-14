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Андрій Данилко розповів, як насправді себе почуває: все пов'язано з віком

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 11:51
Андрій Данилко розповів, як насправді себе почуває: все пов'язано з віком Андрій Данилко прокоментував стан свого здоров'я (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Стан артиста Андрія Данилка схвилював багатьох після заяви його продюсера Юрія Нікітіна про те, що у зірки є проблеми зі здоров'ям і він переплутав день з ніччю. Також нещодавно Андрія помітили відпочиваючим у санаторії під Києвом. Працівники установи сказали, що він тут частий гість і приїжджає, як до себе додому.

У програмі "Викриття" на каналі KYIV.LIVE артист вперше прокоментував стан свого здоров'я.

"Так, я зараз лікуюся в "Руті" (оздоровчий санаторій - Ред.), і вже почуваю себе добре. Діагнозу немає, всі проблеми пов'язані з моїм віком", - відверто поділився співак.

Санаторій "Рута" знаходиться в Конча-Заспі й входить в комплекс відпочинку "Жовтень". Саме тут відновлює свої сили Данилко. Він проходить детокс процедури і оздоровлюється.

Правда, сам санаторій давно не ремонтувався, тут панує атмосфера СРСР.

Як розповіли працівники санаторію, він завжди зупиняється в номері 714 і навіть там залишив свій тренажер.

"Він приїжджає сюди, як до себе додому, і завжди зупиняється в 714 номері - навіть залишив там свій тренажер. Тут він приходить до тями: кожен день масаж, квантова терапія, гімнастика, а також клізмові процедури. Програма також містить дієту: без білка і солі", - розповіли в санаторії.

Журналістам, які застали його біля одного з київських ресторанів, Данилко підтвердив, що лікується в "Руті" і почуває себе чудово.

Андрій Данилко розповів про стан свого здоров'я

Як ми писали раніше, журналісти знайшли місце, де Данилко відновлює здоров'я.

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