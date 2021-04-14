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У Андрея Данилко серьезные проблемы со здоровьем: "врачи не только из Украины"

Новина українською → Киев, Среда 14 апреля 2021 14:47
У Андрея Данилко серьезные проблемы со здоровьем: "врачи не только из Украины" Андрей Данилко серьезно болен (фото: пресс-служба канала "Украина")
Автор: Styler

Андрей Данилко, который в шоу "Маска" слился в поцелуе с Инной Белоконь, имеет серьезные проблемы со здоровьем.

О самочувствии Данилко в программе "Зірковий шлях" рассказал известный продюсер Юрий Никитин, который в том числе "раскручивает" Верку Сердючку.

Что известно о болезни Данилко

По словам продюсера, Андрею удалось справиться с депрессией. Но у кумира миллионов появились новые проблемы.

"Хочу сказать, что по сравнению с теми депрессиями, которые у него были после 2007 года, он уже находится в прекрасной форме. Потому что очень долгое время он совсем не мог творить и генерить, ничего не мог делать, выступать", - сказал Никитин.

При этом отметил: у Данилко "более серьезные проблемы со здоровьем, чем это может показаться".

"Там большая группа специалистов над этим трудится, врачи не только из Украины, но и из других стран европейских подключаются к этому процессу", - рассказал Юрий.

Что будет с Веркой Сердючкой?

Отметим, что уже совсем скоро VERKA SERDUCHKA планирует отпраздновать 30-летие своей творческой деятельности.

"Мы готовим новый клип, новый трек и за ним ряд очень серьезных проектов, о которых я просто не могу говорить. Но сегодня год 30-летия VERKA SERDUCHKA. Единственное, что могу сказать, он будет наполнен очень яркими и знаковыми проектами от VERKA SERDUCHKA", - поделился Никитин.

Ранее СМИ сообщали о том, что Данилко купил еще одну квартиру на Крещатике, которая обошлась ему в около 350 тыс. долларов.

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