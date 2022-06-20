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Андрей Данилко раскрыл, почему у него нет семьи: "раньше я переживал"

Андрей Данилко (facebook.com)
Автор: Марина Настевич

Известный украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, в свои 48 лет не был женат и не имеет детей. По словам звезды, он уже смирился с этой ситуацией.

Об этом Данилко рассказал "Фактам ICTV".

Он признался, что у него нет семьи не потому, что он этого не хочет, а потому что не получается.

"Не дается мне семейная жизнь. Не потому что я не хочу, а потому что не получается. Как будто мне это не дано. Если раньше я переживал по этому поводу, сейчас принял. Если оно дано, оно будет", - поделился Андрей.

В качестве примера он привел своего друга.

"Мой друг Кирилл, ранее работавший на студии, не планировал двоих детей в один год, просто так получилось. Судьба", - отметил Данилко.

Музыкант добавил, что многие люди мечтают быть известными, давать автографы, но у него такого никогда не было.

"Я все время старался быть закулисным", - признался Андрей.

Артист также напомнил, что никогда не был семейным человеком, даже с мамой и родной сестрой у него были очень холодные отношения.

Напомним, ранее Андрей Данилко поразил откровенной правдой про отношения с сестрой и рассказал, какое событие их примирило.

Читайте, как до этого Верка Сердючка зажгла в киевском метро и смотрите полное видео.

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Андрей Данилко