Андрей Данилко потерял маму и не стал афишировать горе (видео)

Андрей Данилко скрывал от общественности случившееся горе в его семье - смерть матери, которая ушла из жизни в возрасте 82 лет, а произошло это около года назад. Светлана Ивановна Волкова - так звали маму знаменитого артиста - проживала в селе Клименки под Полтавой, и не хотела переезжать в столицу, хотя он не единожды предлагал.
Об этом говорится в программе "Викриття.Післямова" на телеканале Live.
Как рассказали соседи, женщина привыкла жить в селе в своем доме, занималась хозяйством и огородом.
В Клименки Светлана Ивановна переехала из Полтавы, как только вышла на пенсию в 45 лет (работала на вредном производстве, была маляром на заводе).
Односельчане вспоминают свою соседку с теплотой, называют доброй, гостеприимной, говорят, что относилась ко всем с уважением.
Мама Андрея Данилко Светлана Ивановна Волкова (фото: скриншот)
Сам Данилко, уже став суперзвездой, приезжал к маме из Киева и помогал, привозил продукты.
Люди рассказывают, что после ее смерти он иногда наведывается в уже опустевший дом, а также и старшая сестра Андрея Галина с дочкой Анной из Полтавы - они проверяют и убирают во дворе.
Когда случилась трагедия, Данилко решил не афишировать свой траур из-за утраты, которую сильно переживал - так, об этом до сих пор не было известно ни прессе, ни Гуглу, и поклонникам Верки Сердючки.
Андрей Данилко в детстве со своей мамой (фото: скриншот)
По словам певца и актера EL Кравчука, с которым Данилко давно дружит, Андрей был на похоронах матери в селе.
"Была служба в церкви, он все сделал, как любящий сын", - сказал артист.
Также EL Кравчук добавил, что Данилко с мамой были настоящими друзьями: "Он говорил - я с мамой могу и чарку выпить, и все рассказать, все откровенно... они были друзья!"
Видео: Андрей Данилко лишился матери год назад, но не рассказывал о горе
Как сообщалось, ранее летом после массы слухов об ухудшении здоровья Андрей Данилко откровенно рассказал, как на самом деле себя чувствует.
Напомним также, перед этим журналисты нашли место, где Данилко восстанавливает здоровье.