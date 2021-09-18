Андрій Данилко втратив маму і не став афішувати горе (відео)

Андрій Данилко приховував від громадськості горе, що трапилося в його родині - смерть матері, яка пішла з життя у віці 82 років, а сталося це близько року тому. Світлана Іванівна Волкова - так звали маму знаменитого артиста - проживала в селі Клименки під Полтавою, і не хотіла переїжджати до столиці, хоча він неодноразово пропонував.
Про це йдеться в програмі "Викриття.Післямова" на телеканалі Live.
Як розповіли сусіди, жінка звикла жити в селі в своєму будинку, займалася господарством і городом.
У Клименки Світлана Іванівна переїхала з Полтави, щойно вийшла на пенсію в 45 років (працювала на шкідливому виробництві, була маляром на заводі).
Односельці згадують свою сусідку з теплотою, називають доброю, гостинною, кажуть, що ставилася до всіх з повагою.
Мама Андрія Данилка Світлана Іванівна Волкова (фото: скріншот)
Сам Данилко, вже ставши суперзіркою, приїжджав до мами з Києва і допомагав, привозив продукти.
Люди розповідають, що після її смерті він іноді навідується у вже порожній будинок, а також і старша сестра Андрія Галина з донькою Анною з Полтави - вони перевіряють і прибирають у дворі.
Коли трапилася трагедія, Данилко вирішив не афішувати свій траур через втрату, яку сильно переживав - так, про це досі не було відомо ані пресі, ані Гуглу, і шанувальникам Вєрки Сердючки.
Андрій Данилко в дитинстві зі своєю мамою (фото: скріншот)
За словами співака та актора EL Кравчука, з яким Данилко давно дружить, Андрій був на похоронах матері в селі.
"Була служба в церкві, він все зробив, як люблячий син", - сказав артист.
Також EL Кравчук додав, що Данилко з мамою були справжніми друзями: "Він говорив - я з мамою можу і чарку випити, і все розповісти, все відверто... вони були друзі!"
Відео: Андрій Данилко втратив мати рік тому, але не розповідав про горе
Як повідомлялося, раніше влітку після маси чуток про погіршення здоров'я Андрій Данилко відверто розповів, як насправді себе почуває.
Нагадаємо також, перед цим журналісти знайшли місце, де Данилко відновлює здоров'я.